18 січня правоохоронцям надійшли п'ять повідомлень про "замінування" шкіл у Луцьку. Загалом з 15 січня до Нацполіції Волині надійшли 12 таких звернень.

Жодне із повідомлень не підтвердилося, розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Одне із повідомлень про "замінування" надійшло у ліцей № 15. У навчальному закладі на цей час перебували 400 дітей, розповів директор школи Олег Гребенюк. З його слів, учнів евакуювали. Менших дітей відвели у сусідній дитячий садочок, старших — до залізничного вокзалу.

Територію школи огородили правоохоронці, на місці працювали вибухотехніки.

Директор Луцького ліцею № 15 Олег Гребенюк з правоохоронцями. Фото: Суспільне Луцьк

Евакуйовували дітей і з 10-ї школи. Після перевірки вибухотехніків школярі повернулися на навчання.

Також 18 січня надходили повідомлення про замінування 23-ої, 25-ої та 18-ї шкіл Луцька.

У Луцькому ліцеї № 10 теж працювали вибухотехніки. Фото: Суспільне Луцьк

Скільки учнів через хибні повідомлення про замінування довелося евакуювати — не рахували, у школах навчається різна кількість дітей, бо заклади працюють у кілька змін, сказав Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.