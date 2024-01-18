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Дощ з мокрим снігом й ожеледиця. Прогноз погоди на Франківщині 19 січня
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Дощ з мокрим снігом й ожеледиця. Прогноз погоди на Франківщині 19 січня

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Дощ з мокрим снігом й ожеледиця. Прогноз погоди на Франківщині 19 січня
Фото ілюстративне: Unsplash

19 січня на Івано-Франківщині переважатиме хмарна погода. Синоптики прогнозують значний дощ з мокрим снігом, вночі й вранці — туман, на дорогах — ожеледицю. У горах — висока сніголавинна небезпека.

По це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

Температура в Івано-Франківську вночі — 0-2⁰ морозу, вдень повітря прогріється від 0⁰ до 2⁰ тепла. По області вночі та вдень температура повітря коливатиметься від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі та вдень — 0-5⁰ морозу.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с, пориви — до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.

Також 18-19 січня через відлигу та інтенсивні опади на Прикарпатті є високою ймовірність масового сходження середніх та великих лавин. Туристам наполегливо рекомендують не ходити у гори. Про це попереджають на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

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