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Материнська компанія "Київстару" назвала суму збитків внаслідок кібератаки
ТелекомунікаціїУКРАЇНАКІБЕРЗЛОЧИННІСТЬВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаСвіт

Материнська компанія "Київстару" назвала суму збитків внаслідок кібератаки

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Київстар
"Київстар". Фото: УНІАН

У міжнародному холдингу VEON, який є материнською компанією одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар", заявили, що масована кібератака, яка сталася 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, збитки спричинені через заходи, вжиті компанією, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені збоями у роботі мережі "Київстар".

Міжнародний холдинг VEON

Глобальний оператор цифрових комунікацій VEON (офіс в Нідерландах) володіє 100% акцій компанії "Київстар". Акції VEON знаходяться у вільному обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext.

У жовтні 2023 року міжнародний холдинг VEON, якому належить "Київстар" остаточно вийшов з ринку Росії.

"Після виконання довгої низки юридичних процедур, наш 100% акціонер VEON ставить крапку в відносинах з російським телеком ринком. Це означатиме зміцнення стратегії розвитку компанії на шести інших ринках, в тому числі й в Україні", заявив тоді президент "Київстару" Олександр Комаров.

Зокрема, у найближчі три роки VEON планує інвестувати в Україну 600 мільйонів доларів, які будуть направлені на відбудову телеком мережі та розвиток цифрових послуг і нових мобільних технологій.

Хакерська атака на "Київстар"

Уранці 12 грудня 2023 року абоненти "Київстар" поскаржилися на збій зв'язку, згодом у компанії заявили про потужну хакерську атаку.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков висловив сподівання, що за кілька годин роботу "Київстару" відновлять.

У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

13 грудня хакерська група "Солнцепек" з Росії взяла на себе відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру "Київстару". Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ.

Мережа "Київстару" запрацювала 13 грудня, а через два дні було відновлено доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Того ж дня у компанії запевнили, що, попри збій в роботі, який стався після хакерської атаки 12 грудня, абонентська інформація та персональні дані перебувають у безпеці.

21 грудня у "Київстарі" заявили, що повністю відновили усі базові сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Компанія зробила компенсацію абонентам — скасувала наступну планову плату за тариф для своїх користувачів.

Крім того, телекомунікаційна компанія подала судовий позов у зв'язку з хакерською атакою.

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