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Дніпропетровщина втратила на Донбасі бійців Олега Левадка і Олександра Романа
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Дніпропетровщина втратила на Донбасі бійців Олега Левадка і Олександра Романа

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Дніпропетровщина втратила на Донбасі бійців Олега Левадка і Олександра Романа
Ілюстративне фото. Джерело: pexels.com

Дніпропетровщина втратила двох бійців, які служили на Донецькому напрямку — Олега Левадка з Криворіжжя й Олександра Романа з Кам`янського району.

Про загибель Олега Левадка з Лозуватської громади сповістили на сторінці Криворізької районної державної адміністрації. З 2014 року чоловік як волонтер допомагав українським військовим, а вже у 2023 році сам пішов на фронт.

Дніпропетровщина втратила на Донбасів бійців Олега Левадка і Олександра Романа
Олег Левадко. Фото: Криворізька районна адміністрація/Facebook

Військовий загинув від отриманого поранення 3 січня 2024 року. У 46-річного бійця залишилися дружина і син.

У Верхівцевому Кам`янського району попрощалися з 31-річним солдатом Олександром Романом. Він помер 11 січня 2024 року під час проходження служби в Бахмутському районі Донеччини, повідомили на Facebook-сторінці Кам`янської районної адміністрації.

Дніпропетровщина втратила на Донбасів бійців Олега Левадка і Олександра Романа
Олександр Роман. Фото: Кам`янська районна адміністрація/Facebook

Чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України у березні 2023 року. Він проходив військову службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення однієї з військових частин.

У бійця залишилися мати, двоє братів та чотири сестри.

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