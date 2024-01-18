У Сумах попрощалися із 33-річним захисником Георгієм Ігнатьєвим

18 січня в Сумах попрощалися з 33-річним захисником України Георгієм Ігнатьєвим. Він був командиром відділення у стрілецькому батальйоні, повідомив в.о. начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Помер чоловік 12 січня у Сумах.

Містяни, близькі та рідні прийшли віддати шану воїну до Свято-Воскресенського собору.

Прощання з Георгієм Ігнатьєвим, 18.01.23. Фото: Суспільне Суми

"Тільки почалася в лютому війна, а він біг по роменській, біля нашого двору, тримав на плечі стінгер, привітався і побіг. Це дитина була від Бога. Він сам доброволець. Він з 2014 воює. І на майдані був. Сім'я в нього: дружина і хлопчик", — розповіла знайома родини померлого Валентина Медвєдьєва.

Прощання з Георгієм Ігнатьєвим, 18.01.23. Фото: Суспільне Суми

Світлана Боровик — сусідка Георгія Ігнатьєва розповіла: "Він виріс у нашому дворі. Зростав з моїм сином, але син помер, не загинув, а помер ще у 2019 році і для мене Георгій був дуже близький. Бо він друг і ніколи не кидав мене. Завжди приходив і запитував: "Що вам треба допомогти?". Він був добрим, чуйним. Мені дуже тяжко говорити, бо він був для мене, як син".

Прощання з Георгієм Ігнатьєвим, 18.01.23. Фото: Суспільне Суми

"Дуже активний. Очолював молодіжну організацію районну. Він перший записався в АТО. Отримав декілька контузій, поранень. Він скромний хлопчина, ніколи нікого не скривдив, бойовий хлопчина був. Мені сказали, що він був на посту і в нього відірвався тромб", — сказав про померлого його колега Віктор Мірошниченко.

Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища.

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