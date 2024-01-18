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В Україні залишаються знеструмленими 379 населених пунктів — "Укренерго"
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В Україні залишаються знеструмленими 379 населених пунктів — "Укренерго"

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Лінія електропередач. Фото: УНІАН

Наразі електроенергії, виробленої українськими електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Також сьогодні, 18 січня, Україна імпортує електроенергію з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 2535 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 421 МВт. Експорт електроенергії не здійснюється.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У компанії зазначили, що ресурси українських електростанцій все ще обмежені. Зокрема, гідроелектростанції не можуть безлімітно використовувати водні ресурси, необхідний час для їхнього поповнення.

"Також 2 енергоблоки великих ТЕС минулої доби були виведені в аварійний ремонт. Тривають відновлювальні роботи й на інших електростанціях, які відновлюються після масованих атак минулої зими", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що впродовж останніх днів спостерігається тенденція максимального зростання споживання електроенергії переважно в ранкові години. Цьому сприяє збереження високого інерційного споживання, яке зумовлене зниженням температури надвечір та вночі.

"Диспетчерський центр "Укренерго" сьогодні прогнозує незначний дефіцит електроенергії з 8:00 до 20:00 на рівні близько 3%. Введення графіків обмеження споживання не планується", — йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії заявили, що пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Станом на ранок 18 січня через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів в Кіровоградській області. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення.

"Через інші технічні причини та бойові дії знеструмлено 372 населених пункти у Сумській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", — йдеться у повідомленні.

На засіданні уряду 9 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі контрольована, а планові відключення не передбачаються. Водночас влада готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

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