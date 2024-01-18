Залужний нагородив "Золотим хрестом" воїна з Івано-Франківщини Петра Гуцула. Відповідний наказ головнокомандувач Збройних сил України підписав 24 жовтня 2023 року.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Городенківської міської ради.
Петро Гуцул — уродженець села Глушків Коломийського району. Він служив старшим солдатом у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді.
Петро Гуцул отримав важке поранення під час бойового завдання. Фото: Facebook/Городенківська міська рада територіальної громади
"Виконуючи бойове завдання зі звільнення території України від окупаційних військ, потрапив під ворожий обстріл та отримав важке поранення. Дякуємо нашому захиснику Петру Івановичу за те, що щодня мужньо боронив нас, ризикуючи життям. Швидкого одужання та якнайшвидшої перемоги", — йдеться у дописі.
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