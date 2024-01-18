Міністр транспорту Сінгапуру пішов у відставку через звинувачення у корупції

Міністр транспорту Сінгапуру Ісваран був звинувачений у 27 злочинах у справі про корупцію. Його звинувачують у перешкоджанні правосуддю, корупції та протидії суду.

Про це повідомляє Channel News Asia.

Офіс прем’єр-міністра Сінгапуру заявив, що Ісваран подав заяву на відставку.

Це сталося після того, як Бюро з розслідування корупції (CPIB) офіційно повідомило Ісварану про висунуті проти нього кримінальні звинувачення.

Ісварану було пред'явлено 27 звинувачень у суді в четвер вранці. Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення — за двома звинуваченнями в корупції відповідно до Закону про запобігання корупції, за одним у перешкоджанні правосуддю і за 24 пунктами в отриманні цінних речей як державний службовець згідно з Кримінальним кодексом.

Ісваран повідомив прем’єр-міністру в середу, що він поверне всі гроші, отримані через свою зарплату як міністра та надбавки як члена парламенту з початку розслідування CPIB у липні минулого року.

"Оскільки пан Ісваран подав у відставку, він більше не отримуватиме жодної зарплати чи допомоги від уряду", — сказав пан Лі.

Ісваран був заарештований 11 липня минулого року в рамках розслідування агентства по боротьбі з підкупом.

61-річний чоловік обіймає посаду міністра транспорту з травня 2021 року. Його політична кар’єра триває 27 років з моменту, коли його вперше обрали в 1997 році членом парламенту GRC Західного узбережжя.

До призначення в Кабмін у 2006 році він працював у кількох урядових парламентських комітетах і був заступником спікера парламенту з вересня 2004 року по червень 2006 року.

Прем'єр-міністр відправив Ісварана у відпустку під час розслідування CPIB. У вересні минулого року парламент погодився розглянути питання про відсторонення його від повноважень депутата після завершення розслідування.

У середу пан Лі відповів Ісварану прийняти його відставку та визнати його рішення повернути гроші.

У своїй заяві про відставку Ісваран також зазначив, що він відкидає звинувачення і тепер зосередиться на очищенні свого імені.