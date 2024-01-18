США позбавили права на в'їзд на свою територію колишнього президента Гватемали Алехандро Джамматтеї через його причетність до корупції.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Держдепартамент США має у своєму розпорядженні правдиву інформацію про те, що Джамматтеї приймав хабарі в обмін на виконання своїх державних функцій під час перебування на посаді президента Гватемали, підриваючи принцип верховенства права і прозорість уряду.

За останні три роки США запровадили візові санкції щодо майже 400 фізичних осіб, зокрема чиновників, представників бізнесу та членів їхніх сімей через корупційну діяльність або "підрив демократії" у Гватемалі.

Джамматтеї обіймав посаду президента Гватемали з 2020 по 2024 рік. У ніч на понеділок його замінив обраний очільник Гватемали Бернардо Аревало.