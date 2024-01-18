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США заборонили в'їзд на свою територію колишньому президенту Гватемали
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США заборонили в'їзд на свою територію колишньому президенту Гватемали

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Колишній президент Гватемали
Алехандро Джамматтеї на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, 19 вересня 2023 р. Фото: AP/Mary Altaffer

США позбавили права на в'їзд на свою територію колишнього президента Гватемали Алехандро Джамматтеї через його причетність до корупції.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Держдепартамент США має у своєму розпорядженні правдиву інформацію про те, що Джамматтеї приймав хабарі в обмін на виконання своїх державних функцій під час перебування на посаді президента Гватемали, підриваючи принцип верховенства права і прозорість уряду.

За останні три роки США запровадили візові санкції щодо майже 400 фізичних осіб, зокрема чиновників, представників бізнесу та членів їхніх сімей через корупційну діяльність або "підрив демократії" у Гватемалі.

Джамматтеї обіймав посаду президента Гватемали з 2020 по 2024 рік. У ніч на понеділок його замінив обраний очільник Гватемали Бернардо Аревало.

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