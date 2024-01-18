В іспанський парламент уперше обрали депутатку із синдромом Дауна

Першу парламентарку з синдромом Дауна обрали в Іспанії. Йдеться про Мар Гальсеран, яка стала представницею регіональної асамблеї Валенсії на сході країни.
Про це пише ВВС.
Вона вважається першою людиною з генетичним розладом, яка увійшла до європейського регіонального чи національного парламенту.
Що відомо про першу депутатку із синдромом Дауна Мар Гальсеран
Призначення Мар Гальсеран назвали "величезним кроком вперед" і прикладом справжньої інклюзії.
45-річна жінка займається політикою з 18 років, коли приєдналася до консервативної Народної партії Іспанії. В інтерв’ю Guardian пані Гальсеран сказала, що хоче, аби її сприймали як особистість, а не через її інвалідність.
"Суспільство починає бачити, що люди з синдромом Дауна можуть зробити великий внесок", — додала перламентарка.
Її призначення вітали колеги-політики та активісти.
"Чудова новина для політики, подолання бар’єрів", — написав у соцмережах президент регіонального уряду Валенсії Карлос Масон
Також на її обрання відреагували в організації людей із синдромом Дауна в Іспанії.
"Ми не чули ні про кого іншого. Це величезний крок вперед і приклад справжньої інклюзії", — сказав представник організації Агустін Матіа Амор
Що відомо про синдром Дауна
Синдром Дауна є генетичним вродженим захворюванням. Синдром Дауна впливає на здатність людини до навчання та її фізичне здоров’я. Вважається, що у Великій Британії близько 60 тисяч людей мають синдром Дауна.