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В іспанський парламент уперше обрали депутатку із синдромом Дауна
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В іспанський парламент уперше обрали депутатку із синдромом Дауна

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Мар Гальсеран
Парламентарка Іспанії із синдромом Дауна Мар Гальсеран. Фото: Мар Гальсеран/Instagram

Першу парламентарку з синдромом Дауна обрали в Іспанії. Йдеться про Мар Гальсеран, яка стала представницею регіональної асамблеї Валенсії на сході країни.

Про це пише ВВС.

Вона вважається першою людиною з генетичним розладом, яка увійшла до європейського регіонального чи національного парламенту.

Що відомо про першу депутатку із синдромом Дауна Мар Гальсеран

Призначення Мар Гальсеран назвали "величезним кроком вперед" і прикладом справжньої інклюзії.

45-річна жінка займається політикою з 18 років, коли приєдналася до консервативної Народної партії Іспанії. В інтерв’ю Guardian пані Гальсеран сказала, що хоче, аби її сприймали як особистість, а не через її інвалідність.

"Суспільство починає бачити, що люди з синдромом Дауна можуть зробити великий внесок", — додала перламентарка.

Її призначення вітали колеги-політики та активісти.

"Чудова новина для політики, подолання бар’єрів", — написав у соцмережах президент регіонального уряду Валенсії Карлос Масон

Також на її обрання відреагували в організації людей із синдромом Дауна в Іспанії.

"Ми не чули ні про кого іншого. Це величезний крок вперед і приклад справжньої інклюзії", — сказав представник організації Агустін Матіа Амор

Що відомо про синдром Дауна

Синдром Дауна є генетичним вродженим захворюванням. Синдром Дауна впливає на здатність людини до навчання та її фізичне здоров’я. Вважається, що у Великій Британії близько 60 тисяч людей мають синдром Дауна.

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