Кулеба — про вибори у США: "Турбує не ім'я наступного президента"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи майбутні вибори президента США, заявив, що турбує не так ім'я наступного глави Білого дому, як стан американського суспільства та політики після волевиявлення.

Про це дипломаті повідомив на полях економічного форуму в Давосі.

"Ми будемо працювати з будь-яким наступним президентом, яким би не було його чи її ім'я, бо знаємо, що Сполучені Штати не відійдуть від своєї стратегії стосовно України", — зазначив Кулеба.

Однак, за словами міністра, якщо у США буде новий президент, то можуть виникнути спроби скоригувати політику щодо України.

"Але наша країна не залишиться без підтримки, бо вона в інтересах самих Штатів. Зараз у Конгресі відбувається рутинна демократична бюрократія. І для того, щоб ухвалювати рішення, потрібні переговори. Але відданість демократії врешті-решт переможе", — додав глава МЗС.

Раніше президент Володимир Зеленський припустив, що у разі обрання Дональда Трампа очільником США у 2024 році політика американської держави може змінитися.