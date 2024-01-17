НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кулеба — про вибори у США: "Турбує не ім'я наступного президента"
Дмитро КулебаСШАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітика

Кулеба — про вибори у США: "Турбує не ім'я наступного президента"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кулеба — про вибори у США: &quot;Турбує не ім'я наступного президента&quot;
Фото: AP

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи майбутні вибори президента США, заявив, що турбує не так ім'я наступного глави Білого дому, як стан американського суспільства та політики після волевиявлення.

Про це дипломаті повідомив на полях економічного форуму в Давосі.

"Ми будемо працювати з будь-яким наступним президентом, яким би не було його чи її ім'я, бо знаємо, що Сполучені Штати не відійдуть від своєї стратегії стосовно України", — зазначив Кулеба.

Однак, за словами міністра, якщо у США буде новий президент, то можуть виникнути спроби скоригувати політику щодо України.

"Але наша країна не залишиться без підтримки, бо вона в інтересах самих Штатів. Зараз у Конгресі відбувається рутинна демократична бюрократія. І для того, щоб ухвалювати рішення, потрібні переговори. Але відданість демократії врешті-решт переможе", — додав глава МЗС.

Раніше президент Володимир Зеленський припустив, що у разі обрання Дональда Трампа очільником США у 2024 році політика американської держави може змінитися.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Кулеба зустрівся з віцепрем'єркою Канади Христею Фріланд. Говорили про використання заморожених активів РФ
Кулеба зустрівся з віцепрем'єркою Канади Христею Фріланд. Говорили про використання заморожених активів РФ
Дмитро Кулеба
Україні потрібні заморожені активи РФ, а не заморожений конфлікт — Кулеба
Кулеба
Кулеба: "Жоден чиновник ще не сказав про втому від допомоги Україні"
кулеба, сша
Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами: Кулеба про затримку допомоги від США
На початок