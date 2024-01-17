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У Богодухівській громаді попрощалися із бійцем, якого рік вважали безвісти зниклим
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У Богодухівській громаді попрощалися із бійцем, якого рік вважали безвісти зниклим

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Валентин Гончар, Богодухів, ЗСУ
Валентин Гончар. Фото: Богодухівська міська рада/Facebook

З молодшим сержантом Валентином Гончаром попрощалися у селищі Горькому Богодухівської громади. Його вважали зниклим безвісти з 15 січня 2023 року. Загибель підтвердили за допомогою ДНК-експертиз.

Про втрату повідомила пресслужба Богодухівської міськради.

"Під час бойового зіткнення на південній околиці Бахмута Донецької області зв’язок з воїном обірвався, після чого були нескінченні пошуки та з’ясування інформації. 17 січня жителі селища Горького живим коридором зустрічали захисника", — сказано у повідомленні.

Валентину Гончару було 49 років. За даними Богодухівської міськради, у нього залишився батько і брат, який теж був військовим.

Бійця поховали на Алеї Героїв міського кладовища.

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