З молодшим сержантом Валентином Гончаром попрощалися у селищі Горькому Богодухівської громади. Його вважали зниклим безвісти з 15 січня 2023 року. Загибель підтвердили за допомогою ДНК-експертиз.

Про втрату повідомила пресслужба Богодухівської міськради.

"Під час бойового зіткнення на південній околиці Бахмута Донецької області зв’язок з воїном обірвався, після чого були нескінченні пошуки та з’ясування інформації. 17 січня жителі селища Горького живим коридором зустрічали захисника", — сказано у повідомленні.

Валентину Гончару було 49 років. За даними Богодухівської міськради, у нього залишився батько і брат, який теж був військовим.

Бійця поховали на Алеї Героїв міського кладовища.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube