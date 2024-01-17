13 січня 2024 року на Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Микола Морозюк.
Про смерть бійця повідомили на сторінці Нижньовербізької сільської ради у Facebook.
Микола Морозюк — житель села Ковалівка. Чоловік народився у 1979 році.
Військовослужбовець служив водієм-ковалем відділення слюсарно-механічних робіт ремонтного взводу автомобільної техніки.
"Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким! Вічна пам’ять і слава герою Миколі Морозюку! Про час і місце зустрічі та поховання повідомимо згодом", — йдеться у дописі.
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