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На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Микола Морозюк
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На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Микола Морозюк

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Військовослужбовець Микола Морозюк
Фото: Facebook/Нижньовербізька сільська рада

13 січня 2024 року на Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Микола Морозюк.

Про смерть бійця повідомили на сторінці Нижньовербізької сільської ради у Facebook.

Микола Морозюк — житель села Ковалівка. Чоловік народився у 1979 році.

Військовослужбовець служив водієм-ковалем відділення слюсарно-механічних робіт ремонтного взводу автомобільної техніки.

"Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким! Вічна пам’ять і слава герою Миколі Морозюку! Про час і місце зустрічі та поховання повідомимо згодом", — йдеться у дописі.

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