В Євпаторійському районі Криму пролунали вибухи 17 січня: що відомо

У середу, 17 січня, в Євпаторійському районі окупованого Криму чули два потужні вибухи. У Севастополі оголосили повітряну тривогу та видно дим.

Про це повідомив Суспільному Крим місцевий житель.

"Чув два вибухи біля моря зі сторони Сак. Один був дуже гучний, інший більш тихіший", — сказав він.

Крім того, в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу о 15:43 за київським часом. "Губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив на своєму офіційному каналі у Telegram, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування, що використовують російські військові.

Також окупанти перекрили рух по Кримському мосту.

UPD: О 16:06 оголосили відбій повітряної тривоги у Севастополі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook