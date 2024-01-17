У громадах на Вінниччині реалізовують проєкт ранньої діагностики раку у жінок

У Могилів-Подільській, Теплицькій, Іллінецькій та Жмеринській громаді на Вінниччині реалізують пілотний проєкт "Рання діагностика раку шийки матки у жінок в сільській місцевості". Програма на базі Подільського регіонального онкоцентру стартувала у жовтні минулого року за ініціативи обласного департаменту охорони здоровʼя.

Фото: Суспільне Вінниця

Про це Суспільному розповів директор закладу Сергій Перегончук. За три місяці здійснили понад тисячу цитологічних досліджень. Аби проводити такі у громадах області, потрібні матеріали.

Фото: Суспільне Вінниця

“Дослідження досить специфічні. Для того, щоб проводити їх, потрібні матеріали, а саме віали для забору матеріалу і щіточка, якою проводиться забір матеріалу. Ми наразі ще не забезпечили інші райони віалами й щіточками. Як тільки ми це зробимо, а ми плануємо це в першому кварталі цього року, всі решта районів отримають можливість проводити. Ми будемо забезпечувати в цьому році частково за бюджет нашого закладу та за бюджет обласної програми охорони здоровʼя”, — сказав Перегончук.

Фото: Суспільне Вінниця

Рак шийки матки — одне з захворювань, яке найчастіше діагностують лікарі у жінок, розповіла гінекологиня Богдана Бучковська. Проходити обстеження і здавати аналізи жінкам необхідно щорічно. Аби виявити захворювання на ранніх стадіях, жінки в сільській місцевості можуть пройти безкоштовний онкоскринінг на виявлення раку шийки матки.

Фото: Суспільне Вінниця

“Жінка отримує результат там, де проводився забір матеріалу. Якщо результат є відхиленням від норми, то її скеровують до лікаря-онколога і далі — повторний мазок. Якщо діагноз підтвердився, то далі складаємо план лікування”, — розповіла Богдана Бучковська.

Фото: Суспільне Вінниця

Цитологічні дослідження роблять у лабораторії центру. Для цього закупили віали — спеціальні контейнери для забору матеріалу, розповіла завідувачка лабораторії Елла Шальмагіна. Завдяки використанню даного обладнання точність результатів аналізів значно зросла.

Фото: Суспільне Вінниця

На консультацію до лікаря гінеколога в Подільський регіональний центр онкології приїхала Світлана Мазур. Жінка з Могилів-Подільського району.

Фото: Суспільне Вінниця

Суспільному розповіла, що здала аналізи у своїй громаді, коли до них приїздила мобільна бригада з області. Тепер записалася на додаткове обстеження.