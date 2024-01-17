У Запоріжжі "Auchan Україна" закриє гіпермаркет у зв’язку із закінченням договору оренди з квітня 2024 року. Так, після закриття працюватимуть лише онлайн як інтернет-магазин.

Про це повідомили у пресрелізі на Facebook-сторінці компанії.

"Наша ціль — продовжувати соціальну місію і дбати про людей, супроводжувати у релокації своїх співробітників, створювати нові робочі місця та підтримувати продовольчу безпеку країни через захист купівельної спроможності", — повідомила директорка компанії Марта Труш.

У компанії "Auchan Україна" повідомили, що продовжать співпрацю з B2B партнерами Запоріжжя та підтримуватимуть і надалі всі соціальні та благодійні ініціативи, які були створені гіпермаркетом у місті за 14 років роботи, нові й в тому числі проекти, започатковані під час повномасштабного вторгнення.

Що відомо про "Auchan Україна"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 23 лютого 2023 року внесло французьку корпорацію Auchan Holding у перелік міжнародних спонсорів війни.

"Ця корпорація нині представлена в багатьох країнах світу та є однією з найбільших операторів роздрібних мереж, зокрема мережі продуктових гіпермаркетів Auchan (Ашан). Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилась від припинення фінансування держави-терориста та не закрила свій бізнес у РФ", — йдеться у повідомленні НАЗК.

Також завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення російська дочірня компанія французького «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги", а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів у РФ.

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