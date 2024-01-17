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МВС у різних регіонах фіксує підробки посвідчень водія
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МВС у різних регіонах фіксує підробки посвідчень водія

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МВС у різних регіонах фіксує підробки посвідчень водія
Водійське посвідчення. Ілюстративне фото: УНІАН

Правоохоронці фіксують підробки посвідчень водія під час звернень громадян до сервісних центрів МВС у різних регіонах.

Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

Як правило, порушники замовляють фальшивий документ через мережу Інтернет і використовують його під час керування автівкою. Зовні документ може повністю бути ідентичний оригіналу, проте у базі МВС його немає й бути не може. Тим більше, сервісні центри МВС ніколи не надсилають документ “Новою поштою”.

У МВС наголосили, що єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія вперше — це самостійно скласти іспити в сервісному центрі МВС.

“Не довіряйте сумнівним джерелам. Не купуйте підробні водійські документи у соціальних мережах та “липових” сайтах. Перевірка на легітимність проста: державний сервіс завжди має домен “gov.ua”, — йдеться у повідомленні.

За це передбачено кримінальну відповідальність, нагадали в МВС.

Раніше уряд вніс зміни до розміру вартості за надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Відповідна постанова набрала чинності з 1 січня.

  • Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами — з 26 гривень до 230 гривень;
  • Прийняття теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень;
  • Прийняття практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень;
  • Реєстрація, перереєстрація колісних т. з. усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 гривень до 350 гривень.

У січні в Україні оновився алгоритм підготовки в автошколі та складання іспитів для отримання посвідчення водія — практичну підготовку можна розпочати лише після складання іспиту з теорії.

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