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Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло
ПОЖЕЖАРегіони

Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло

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Багатодітна родина Вікторії та Анатолія Шиманських із села Крупа Луцького району, котра нещодавно втратила будинок через пожежу, шукає нове житло, де могли б розміститися з п'ятьма дітьми.

Як розповіла Суспільному волинянка Вікторія, відбудувати хату після пожежі не вдасться, адже потрібно зносити її до фундаменту та зводити з нуля. Новий дім, з її слів, планують знайти в ближніх селах як-от Крупа, Лище, Підгайці, однак поки що пошуки результатів не дали.

Що сталося з домівкою в Крупі

У своїй оселі, зазначила жінка, перед різдвяними святами завершили ремонт: все робили власними силами. Говорить: коли сталася пожежа, в будинку саме всі спали.

Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло
Будинок Шиманських у Крупі, який згорів у пожежі. Фото: Суспільне Луцьк
"В 4 ранку я проснулася. От якраз тиждень назад. Від того, що такий звук, що щось хрупає. Я тако сюди з ліжка, дивлюсь, а зверху вже горить. Вже шифер стреляє. Ото за ті декілька хвилин встигли вискочити ми з дітьми. Я вже вискакувала, то шифер летів палаючий просто по голові", — каже Вікторія Шиманська.
Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло
Вікторія Шиманська (праворуч). Фото: Суспільне Луцьк

Причиною пожежі, сказав господар Анатолій Шиманський, назвали порушення пожежних норм при будівництві комина, яким обігрівали оселю.

Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло
Обгоріла стеля й дах будинку. Фото: Суспільне Луцьк
"Від комина загорівся бальок. Не кроква, а бальок. От вона якраз тут іде. Бо ще ж комин не розібраний. Комин получився на балкові. Я не пічник, то мені хлопці змурували так", — додав багатодітний батько.
Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло
Анатолій Шиманський (ліворуч). Фото: Суспільне Луцьк

Після пожежі подружжя разом із п’ятьма дітьми тимчасово переїхало жити у трикімнатний будинок до мами Вікторії — Тетяни Галяс. У хаті, говорить жінка, місця мало для такої кількості людей, а дітям доводиться робити уроки на кухні.

Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло
Діти поки обживаються у бабусі. Фото: Суспільне Луцьк
"Все кругом накидано, всі на кучу спимо, бо інакше ніяк. Тут ми спали з чоловіком, тепер троє спимо з онучкою. Тут сплять діти, тут взагалі була нежила кімната, але вже тепер тут спимо. І отам в залі все", — розповіла волинянка.
Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло
Тетяна Галяс. Фото: Суспільне Луцьк

Яке житло шукає родина Шиманських

Як розповів голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк для родини сільська рада виділила 30 тисяч гривень. Місцевий відділ освіти підшукав для колеги-вчительки Вікторії Шиманської декілька варіантів житла, каже виконувачка обов'язків начальника відділу освіти Світлана Зінкевич.

"Перше, що ми запропонували – це Крупівський садочок "Іскринка". Там є дві кімнати, вони ізольовані. Мають окремий вхід, туалет і душову кабінку. Було запропоновано два будинки у селі Струмівка, є в нас пряме сполучення шкільним автобусом до Крупи", — додала посадовиця.
Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло
Фото: Суспільне Луцьк

Від цих варіантів тимчасового житла родина Шиманських відмовилася.

"Пропонували в садочку жити. Я кажу: а як харчуватися? Нікого не цікавить! В Струмівці пропонували, виїхали за кордон люди. Перший поверх, другий їхній. Знаєте, трохи страшно, бо в мене такий малий, що за ним треба слідом ходити", — каже багатодітна мама Вікторія.

Зі слів Вікторії Шиманської, їхня родина просилася пожити у приміщенні амбулаторії в селі Підгайці, що нині пустує, однак їм відмовили. Голова сільради зазначив, що ФАП збудований давно та не пристосований до проживання у зимовий період.

Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло
ФАП у Підгайцях, куди хотіли переїхати Шиманські, проте їм у цьому відмовили. Фото: Суспільне Луцьк

Пошуки помешкання багатодітна родина погорільців продовжує, додала волинянка Вікторія Шиманська.

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