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Британська розвідка оцінила наслідки втрати літака А-50 для авіації РФ
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Британська розвідка оцінила наслідки втрати літака А-50 для авіації РФ

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Британська розвідка оцінила наслідки втрати літака А-50 для авіації РФ
А-50У ПКС РФ з бортовим номером RF-93966. Фото: mil.in.ua

Розвідка Великої Британії переконана, що знищення Україною російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 має важливе значення.

Про це повідомило британське Міноборони в соцмережі X.

У відомстві заявили, що 14 січня літак ДРЛВ А-50 армії РФ "майже точно" вибухнув і впав у західній частині акваторії Азовського моря, а пошкодженому Іл-22М, як свідчать дані, вдалося сісти на одному з російських аеропортів.

"Можливе успішне враження А-50 Україною — значуща подія. Ймовірно, Росія тепер буде змушена переглянути питання щодо обмеження операційних зон своїх літаків. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за військовим простором", — мовиться в огляді.

Російські ВПС мають лише вісім літаків А-50, що, ймовірно, можуть покрити безпосередні оперативні наслідки, вказує розвідка.

"Проте, підвищене навантаження на решту літаків у поєднанні з втратою екіпажу обмежить довгострокову стійкість місії", — додали у відомстві.

Що відомо про знищення А-50 та Іл-22

15 січня джерела в Силах оборони повідомили Суспільному про збиття військового літака повітряно-космічних сил РФ А-50 та ураження повітряного командного пункту Іл-22М11.

Увечері 14 січня Іл-22 здійснював чергування в районі Стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий. Після ураження, літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію та викликав швидку й пожежників.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що окупанти отримали покарання за обстріл Дніпра 14 січня, натякнувши на знищення А-50 над Азовським морем.

Російські борти радіолокаційного виявлення А-50 під час ракетних ударів підіймаються у повітря та фіксують запуски ППО, що допомагає обходити зенітні засоби. Наразі РФ має на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії — А-50У.

Іл-22 — повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. За інформацією довідника Military Balance 2022, на початку повномасштабного вторгнення у Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації).

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