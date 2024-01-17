Микола Телятник загинув під час оборони України від російських військ. Він був родом із Козельщинської громади. Воїнові було 35 років.

Про це Суспільному розповів речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

На службі військовослужбовець Микола Телятник мав звання старшого солдата. Воїн був командиром інженерно-саперного відділення. Загинув боєць 11 січня внаслідок скидання боєприпасу з ворожого дрону. Це сталося поблизу села Синьківка, що на Харківщині.

Коли та де поховають воїна поки не відомо.

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