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Наглядову раду Укроборонпрому очолив Давід Ломджарія
УКРОБОРОНПРОМЖиттяЕкономіка

Наглядову раду Укроборонпрому очолив Давід Ломджарія

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Укроборонпром
Ілюстративне фото: УНІАН

Головою наглядової ради Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" обрано Давіда Ломджарія, який є представником держави від Міністерства оборони України.

Як повідомили в Укроборонпромі, голосування відбулося 16 січня 2024 року. Рішення ухвалили простою більшістю голосів.

Серед основних функцій Голови наглядової ради: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їх діяльності, підготовка річного звіту наглядової ради та інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про наглядову раду.

Гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін привітав Ломджарію з обранням на посаду і висловив сподівання, що АТ зможе збільшити обсяги виробництва, ефективно реформувати оборонку та побудувати антикорупційну інфраструктуру.

Окрім призначення Голови наглядової ради, в Укроборонпромі сформували комітети та затвердили графік проведення засідань у 2024 році.

Ломджарія з лютого 2022 року є членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця". Він має більш ніж 25-річний досвід успішної роботи з компаніями зі списку Fortune 500 та великими міжнародними фінансовими установами.

У червні 2023 року концерн Укроборонпром припинив свою діяльність. Замість нього утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Кабмін призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметаніна.

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