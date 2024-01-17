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У Ямницькій громаді на Івано-Франківщині оголосили дні жалоби за загиблим воїном Ігорем Кладьком
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У Ямницькій громаді на Івано-Франківщині оголосили дні жалоби за загиблим воїном Ігорем Кладьком

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У Ямницькій громаді на Івано-Франківщині оголосили дні жалоби за загиблим воїном Ігорем Кладьком
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У Ямницькій громаді, що на Івано-Франківщині, оголосили триденну жалобу — з 17 до 19 січня 2024 року — за загиблим військовослужбовцем Ігорем Кладьком.

Про це повідомили на сайті Ямницької громади.

"У дні жалоби на території громади приспустять Державний прапор України на будинках і спорудах сільської ради та на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях", — йдеться у дописі.

17 січня о 18:00 відбудеться поминальна панахида за полеглим воїном у його домі в селі Ямниця на вулиці Стефаника, 10.

18 січня о 12:00 відбудеться чин похорону Ігоря Кладька.

Що відомо про Ігоря Кладька

Ігор Кладько народився 18 червня 1972 року у селі Ямниця Івано-Франківського району.

У березні 2022 року чоловік мобілізувався до лав Збройних сил України. Старший солдат Ігор Кладько служив на передовій у стрілецькій роті однієї з військових частин.

Під час виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку боєць захворів, лікувався у медзакладі міста Запоріжжя. Помер 14 січня 2024 року.

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