Третя платіжка за газ: що варто знати жителям Запоріжжя

Із січня поточного року жителі багатоквартирних будинків у Запоріжжі, які користуються газом, як і решта українців, отримуватимуть нову квитанцію — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Надходитиме вона раз на три чи п'ять років.

Для чого потрібне техобслуговування та що варто знати споживачам — дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Насамперед мешканці багатоквартирних будинків мають отримати рахунок за технічне обслуговування газових мереж. Для цього необхідно укласти договір із місцевим газовим оператором або іншою компанією, яка має відповідний дозвіл. Якщо цього не зробити, їх автоматично приєднаються до типового договору з Оператором ГРМ (Запоріжгаз), повідомила Суспільному начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ "Запоріжгаз" Наталія Галустова.

"Десь з лютого вже будемо починати проводити техогляд (ТО) в будинках. Це є обов’язково. Вони (ред. – співвласники) не можуть не укласти договір. Можуть укласти з іншою організацією, яка має державний дозвіл на такі роботи, але про це треба попередити нас за 15 днів до заключення такого договору .

Наталія Галустова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Для чого потрібне техобслуговування мереж

Техобслуговування мереж проводитимуть, щоб запобігти аварійній ситуації та для безпеки мешканців будинків.

Які послуги надаватимуть

Перелік робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання затверджений наказом Міністерства енергетики:

Візуальний огляд газопроводів, перевірка наявності вільного доступу до них, стан пофарбування та кріплення газопроводу, наявність футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стан ущільнення міжтрубного простору, очищення його від бруду та, в разі потреби, відновлення.

Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу.

Випробування на щільність під тиском ділянок газопроводів.

Перевірка працездатності запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Очищення їх від залишків корозії та мастила.

Технічне обслуговування газового обладнання: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи (подача води, спалювання газу), перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу.

Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах.

Перевірка належної роботи стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.

Який графік робіт

Роботи проводитимуть за певним графіком, який буде прописаний у договорі.

Яка вартість технічного обслуговування

Вартість послуги для кожного будинку буде індивідуальною — залежатиме від стану мереж, обладнання, протяжності газової мережі, кількості пристроїв, які відключатимуть тощо. Якщо договір на технічне обслуговування укладали з Оператором ГРМ (Запоріжгаз), з орієнтовними цінами можна ознайомитися на сайті підприємства.

Яка періодичність перевірок

Періодичність виконання робіт залежить від строку експлуатації мереж. Наприклад, внутрішньобудинкові мережі, які експлуатують до 25 років, мають обслуговуватись один раз на 5 років. Якщо понад 25 років – раз на 3 роки. З такою періодичністю споживачі отримуватимуть і платіжки.

Як буде здійснюватися оплата

Оплачувати за послугу можна двома способами:

окремими рахунками від кожної квартири;

одним платежем від усіх співвласників будинку.

Як саме це робити, можна визначити при укладанні договору:

"Ми будемо звертатися до управителів цих будинків, а також самі мешканці можуть звернутися до свого управителя ОСББ, до балансоутримувача і визначити уповноважену особу, яка буде контактувати з виконавцем робіт, тобто з нами", — зазначила Наталія Галустова.

Розрахунки на оплату надходитимуть у тому місяці, в якому буде проводитись технічне обслуговування.

Чому буде третя платіжка за газ

Міністерство енергетики України та НКРЕКП регулятор ринку вирішили впорядкувати питання обслуговування внутрішньобудинкової газової мережі, бо вона, як і будь-який механізм, цього потребує, зазначила Наталія Галустова:

"Запоріжгаз" як оператор ГРМ в тарифі немає грошей на це. "Запоріжгаз"—тарифна організація і складову тарифу формує держава. Тому в нашій складовій тарифу немає грошей на обслуговування. Відтепер питання обслуговування такої мережі є обов’язковим".

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber