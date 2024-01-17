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Через аварію на тепломережах сотні жителів Сімферополя залишились без опалення
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Через аварію на тепломережах сотні жителів Сімферополя залишились без опалення

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Прорив теплотраси у Сімферополі, Крим, 17 січня 2024 року
Прорив теплотраси у Сімферополі, Крим, 17 січня 2024 року. Фото: Telegram/РИА Новости Крым

У ніч на 17 січня у Сімферополі окупованого Криму сталася аварія на тепломережах. Через прорив теплотраси без опалення залишилися 30 житлових будинків, а дорогами тече окріп.

Про це у коментарі російському пропагандистському інформагентству РІА "Новости Крым" повідомили в Єдиній чергово-диспетчерській службі Сімферополя та директор теплопостачального підприємства "Кримтеплокомуненерго" Ігор Данилевич, на мережах якого сталася аварія.

За словами Данилевича, вночі стався прорив на сталевій трубі діаметром 273 мм. Наразі без опалення залишаються 30 житлових будинків.

"Уся техніка виведена вночі, зараз роботи тривають. Вночі ми не обмежували теплопостачання наших абонентів, щоб не створювати якихось проблем людям. Подачу тепла зупинили близько 9-ї години ранку. Працюємо. Попередній час закінчення робіт і відновлення теплопостачання — до 16 години", — сказав Данилевич.

Також видання опублікувало на своєму каналі у Telegram відео прориву теплотраси на вулиці Заліській, якою тече окріп.

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