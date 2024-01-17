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У Бєлгороді заявили про атаку безпілотників та ракет: є вимкнення електрики та пожежа
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У Бєлгороді заявили про атаку безпілотників та ракет: є вимкнення електрики та пожежа

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атака на Бєлгород
Міністерство оборони Російської Федерації в Москві. Фото: Getty Images

Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала протиповітряна оборона. В регіоні збили сім ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" та чотири безпілотники.

Про це повідомило Міністерство оборони РФ.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков у своєму Telegram написав, що у Бєлгородському районі є пошкодження в житловому секторі: пошкоджені житлові будинки, покрівля, сталося займання господарської споруди.

"В одному із селищ сталося вимкнення електрики. Пожежники та оперативні служби виїхали на місце. Ушкодження уточнюються", — написав Гладков, додавши, що попередньо без постраждалих.

Що відомо про інші атаки на Бєлгородщину

Над підльотом до російського Бєлгорода в ніч на 3 січня збиті кілька повітряних цілей, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Міністерство оборони Росії ввечері 2 січня заявило про ракетну атаку на Бєлгородську область. У відомстві заявили, що російська протиповітряна оборона знищила ракету реактивної системи залпового вогню "Вільха" та оперативно-тактичний ракетний комплекс "Точка-У".

У ніч проти 4 жовтня дрони СБУ атакували стратегічний комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. Ціна такого комплексу — 1,2 млрд доларів США, повідомили джерела Суспільного.

Ввечері 5 жовтня над російським Бєлгородом сили російської протиповітряної оборони збили нібито шість українських безпілотників. Тоді обійшлося без втрат та руйнувань.

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