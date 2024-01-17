Еммануель Макрон анонсував візит до України та поставки зброї

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував свій візит до України в лютому, а також передачу додаткових 40 ракет великої дальності Scalp і "сотні бомб".

Про це повідомляє BFM TV.

Видання пише, що Франція вже поставила ці ракети Scalp влітку 2023 року. Ці ракети здатні вражати цілі, розташовані на відстані 500 кілометрів. Тодішній міністр оборони Себастьєн Лекорню зазначив, що доставлені ракети були модифіковані, щоб мати радіус дії лише 250 кілометрів. Ці ракети дозволяють українським військовим завдавати ударів по окупованих територіях.

Макрон заявив, що особисто відвідає Україну наступного місяця і також зазначив, що Франція укладе з Україною угоду на кшталт тієї, яку уклали Сполучене Королівство та Україна 12 січня.

Він додав, що Франції та Європейському Союзу "доведеться прийняти нові рішення в найближчі тижні та місяці для того, щоб не дати Росії перемогти".

Попереднього разу французький президент відвідував Україну в червні 2022 року. Разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі відвідали постраждалий від російської агресії Ірпінь. Вони зустрілися на переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та виступили із ключовими заявами опісля.