У етері телемарафону "Єдині новини" 16 січня показали мапу Росії з окупованим Кримом. Сюжет вийшов під час слоту телеканалу "Ми Україна". Там заявили, що винних буде покарано.

Про це йдеться на сайті телеканалу "Ми Україна".

Зображення під час слоту каналу з’явилося двічі: у сюжеті та за спиною ведучих перед ним.

У сюжеті журналістки Олени Гончаренко про відсутність опалення у російських регіонах показали карту, де видно "приєднаний" Крим. Згодом телеканал прокоментував інцидент, де визнав свою провину. Вказують, що це "груба помилка" та обіцяють визначити та покарати винних.

"В сюжеті дійсно була зображена карта Росії на якій помилково позначений український півострів Крим. Це груба помилка. Команда визнає свою відповідальність. Ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в ефір визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання", — йдеться у заяві.