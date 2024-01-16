Qırımdan ölgen ukrain askeri, sabit siyasiy mabüs Ğennadiy Afanasyev, qırım qarşılığı ve rus apishanelerinde alâ daa tutulğan siyasiy mabüslerniñ yüzüdir. O, öz parasınen ATO veteranlarınıñ reintergratsiyası programmasını yarattı. İnsanlar, oña ürmetli Ukraina Qaramanı unvanını bermege rica eteler.

Aqayı, ana ve “Qırım siyasiy mabüsleriniñ aileleriniñ birleşmesi”niñ başı, 2022 senesi ilk qış ayınıñ 18-inde Luhansk vilâyetindeki Bilohoridka bölgesinde Ukraina qorçalağanda ölgen 32 yaşındaki qırım askeriniñ ikâyesini Suspilne Qırımğa añlattı.

“O er vaqıt em özüne, em askerdeşlerine, em de ediye olaraq şevronlarnı sipariş ete edi. Onıñ balalarğa bergenleri şevronları er vaqtı yanında bar edi”, - dep ölgen askerniñ apayı Lüdmıla Afanasyeva hatırlay.

2014 senesi ruslar tarafından azatlıqtan marum etilgen ve “terrorlıq” ta qanunsız olaraq qabaatlanğan qırım siyasiy edi. 2016 senesi bozarğan ayda Rusiye onı ve daa bir reine Yuriy Soloşenkonı deñiştirdi. Ğennadiy, Ukraina Tış işleri nazirliginiñ mahsus vekili olğanda azat etilgen siyasiy mabüslerniñ advokatlığını yapmağa başladı. Tolu miqyaslı tecavuz başlağan soñ TROnıñ 130. batalyonınıñ terkibinde göñülli olaraq Ukraina qorçalamağa ketti, amma 2022 senesi ilk qış ayında Bilohorodka bölgesinde öldi.

Apayınıñ sözlerine köre, o pek işançlı bir erkek edi. Afanasyevniñ eñ büyük hayali, Vatanı edi.

"Aqay olaraq pek sevimli, pek nazik edi. Misal içün internetteki ve diplomatik missiyalardaki ve evdeki Ğennadiy, elbette, eki farqlı insan edi. Evde sert degil edi, evde o qadar açıq sözlü degil edi, em maña, em de balamıza o er vaqıt pek nazik ve muqayt edi", — dep Lüdmıla qayd etti.

Ğennadiy Afanasyevniñ apayı Lüdmıla ve qızı Kvitoslava. Фото: Суспільне Крим

O qoştı ki, cenk sebebinden Kvitoslava babasını siyrek köre edi ve pek kederlene. O, babasınıñ qayda olğanını alâ daa añlamay.

"Baba meni sevemi?", dep o meni soray. Men ise "Elbette, baba seni pek seve. Ve elbette, babañ er vaqıt seniñ yanıñdadır, onı çağırğanda, yanıñda olmasını istegende", dep cevap berem. Men duyam ki, "babam qayda" suali pek yaqındır", — dep qırım askeriniñ apayı añlattı.

Siyasiy mabüsniñ anası Olha Afanasyeva qayd etti ki, Qırım işğal etilmeden evel de anda Ukrainanıñ mevcudiyeti yereli degil edi, amma Ğennadiy mektebindeki tek ukrain sınıfında oqudı ve qartanasına rus tesirinden azat etilgen yarımadanı köstermege hayal ete edi. Yarımada işğal etilgen soñ oğlunen o, göñülli oldı.

"Men oña faalca yardım ete edim. Bunıñ ola bileceginden qorqaı edim. Amma biz para toplağanda ve aş pişirip, bloklanğan ukrain qısımlarına yollağanda men yardımcı olmayamaz edim", — dep Olha qayd etti.

Afanasyev ise bir intevryu bergende qayd etti ki, devletinde bir şeyge tesir ete bilecegi bir devletniñ vatandaşı olğanını añlay edi. Bu, adamnıñ ayatında pek müim oldı.

Soldan: Ğennadiy Afanasyevniñ qartanası, anası ve uquq qorçalayıcı Lüdmıla Yankina. Фото: Суспільне Крим

O zaman esirlikten azat etilgen soñ uquq qorçalayıcı faaliyet ve siyasiy mabüslerniñ ailelerine yardımdan ğayrı, IT saasında bedava derslerni alıp berdi, dep "Kreml siyasiy mabüsleriniñ aileleriniñ birleşmesi"niñ başı İhor Kotelânets ayttı.

"Öz parasınen ATO veteranlarınıñ reintergratsiyası programmasını yarattı. Ve öz parasınen ve vaqtınen buña bedava şekilde diqqat ayıra edi. Men bilem ki, eñ az 200 ATO veteranı bu programmada iştirak etti ve adiy ayatqa qaytmağa ve yahşı para kazanmağa yardım etecek ihtisas bedava aldı", — dep uquq qorçalayıcı añlattı.

Qara qış ayınıñ 12-sinde Siyasiy mabüs künü Ukraina prezidentiniñ saytında ukrain uquq qorçalayıcıları ve göñüllileri bir petitsiya qayd etip yayınladılar. Afanasyevge Ukraina Qaramanı unvanını bermek içün. Olarnıñ sözlerine köre, Ukraina Qaramanı, devlet qorçalağan er kestir. Amma Afanasyev, qırım qarşılığı ve rus aspihanelerinde alâ daa tutulğan siyasiy mabüslerniñ yüzüdir.

"Men bellesem, bu mantıklı bir şey, çünki epimiz içün o qaranamdır. Şimdi bunı resmen tanımaq pek mantıqlıdır... Biz ümüt etemiz ki, preizdenniñ petitsiya imzalaması içün Qırımnıñ işğaliniñ seneligine biz 25 imza topalarmız", — dep ZMINA İnsan aqları merkeziniñ leyhalarınıñ reberi Lüdmıla Yankina ayttı.

Kerekli 25 biñden endi üç biñ insan petitsiya imzaladı. Çiçek ayınıñ başına qadar bunı yapmaq mümkün. Uquq qorçalayıcılarnıñ fikrince, Afanasyevge Ukraina Qaramanı unvanını bermek, Qırım ve siyasiy mabüsler mevzusını devletniñ kün mevzusında tutmaq demektir.

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