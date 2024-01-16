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Проблеми з гарячим харчуванням: понад 1200 учнів ліцеїв Житомирщини залишаються без обідів
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Проблеми з гарячим харчуванням: понад 1200 учнів ліцеїв Житомирщини залишаються без обідів

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З 1 січня діти з Овруцької, Народицької, Олевської, Гладковицької, Словечанської та Лугинської громад на Житомирщині не отримують гаряче харчування. У Лугинський громаді — це 12 ліцеїв і 1256 учнів. Харчувальник не продовжив договір, посилаючись на відсутність необхідного персоналу для забезпечення належного рівня надання послуг.

Про це Суспільному розповів Лугинський селищний голова Петро Мельник.

За його словами, приватний підприємець не продовжив договір через відсутність персоналу в зв’язку з мобілізаційними заходами, внутрішнім переміщення людей та масовим виїздом громадян за кордон.

"Це стосується всіх громад, які входили в пул для надання гарячого харчування за рахунок державного бюджету, який здійснював приватний підприємець "Школярик". Договір щодо забезпечення пільгового харчування, включаючи наших дітей, заключає управління соціальної політики Коростенської військової районної адміністрації", — сказав Петро Мельник.

освіта, ліцеї, діти, харчування, лугинська громада
Петро Мельник, Лугини, Житомирщина, 16 січня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Директор Лугинського ліцею №2 Юрій Гриневич повідомив, що у ліцеї навчається 277 дітей, зокрема 70 учнів у молодших класах. З початку нового семестру учні Лугинської громади не отримують гаряче харчування.

"До завершення минулого семестру у нас було нормальне харчування, і, буквально з початку цього календарного року, ми маємо затримку в наданні гарячих обідів до сьогодні. Діти не отримують той обід, який забезпечений нашою державою. У минулому календарному році я звертався до департаменту освіти, а потім до селищного голови. Вони пояснили, що всю необхідну документацію на цей семестр і календарний рік вони підготували та передали в управління соціальної політики Коростенської районної військової адміністрації", — розказав Юрій Гриневич.

освіта, ліцеї, діти, харчування, лугинська громада
Юрій Гриневич, Лугини, Житомирщина, 16 січня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Зі слів мами учениць Лугинського ліцею Тетяни Васькевич, проблеми з харчуванням виникають у них щороку.

"Ця проблема існує з 2014 року, а можливо, навіть раніше. Організоване харчування постійно зривалося. Схоже, що якісь бюрократичні установи, які, мабуть, неефективно та некваліфіковано виконують свої обов’язки, призводять до зриву цього процесу щороку. Ми реагуємо на це різними заявами, зверненнями та претензіями, висловлюючи обурення через неналежне виконання заходів, яке призводить до відсутності харчування", — сказала Тетяна Васькевич.

освіта, ліцеї, діти, харчування, лугинська громада
Тетяна Васькевич, Лугини, Житомирщина, 16 січня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

"У минулому році була така сама ситуація, і нас теж не годували упродовж півтора місяця. Кожен день потрібно щось класти. А холодні перекуси ні до чого не призводять", — говорить мама учня Лугинського ліцею №2 Наталія.

освіта, ліцеї, діти, харчування, лугинська громада
Наталія (зліва), Лугини, Житомирщина, 16 січня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

"Сьогодні дитина вирушає з дому о 8 ранку, що вона може поїсти, вона ще сонна. О пів на шосту вона повертається додому. Дитина протягом дня голодна. Крім того, вона хворіє та має проблеми з шлунково-кишковим трактом. Як можна говорити про її здоров'я та навчання сьогодні? Батько дитини знаходиться на фронті, воюючи за нашу країну. І для чого він там, якщо його дитина залишається голодною? Кожен рік проблема починається з початком січня", — каже бабуся учня Лугинського ліцею №2 Наталія Слінчук.

освіта, ліцеї, діти, харчування, лугинська громада
Наталія Слінчук, Лугини, Житомирщина, 16 січня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Учні Лугинського ліцею щодня приносять з собою ланчбокси. Анастасія навчається у шостому класі та приїздить на навчання з сусіднього села Літки.

"Мій автобус вирушає без десяти дев’ять, але, коли як. Іноді в школі буваєш голодний, а автобус буває пізно приїжджає додому", — сказала Анастасія.

освіта, ліцеї, діти, харчування, лугинська громада
Анастасія, Лугини, Житомирщина, 16 січня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Начальник відділу соціальної підтримки пільгових категорій Коростенської районної військової адміністрації Дмитро Бовсуновський розповів, що проблема з харчуванням існує не лише в Лугинській громаді, але й в інших. Дмитро Бовсуновський інформував, що був укладений договір із харчувальником відповідно до законів про державний бюджет та публічні закупівлі.

"Після аукціону і тендерних торгів, 13 грудня 2023 року, ми надали харчувальнику додаткову угоду на пролонгацію умов договору. 22 грудня 2023 року ми отримали лист від харчувальника, в якому він пише, що не може продовжити раніше укладені договори на 2024 рік через відсутність персоналу для належного надання послуг. Це пов'язано з мобілізаційними заходами, внутрішнім переміщенням людей та масовим виїздом громадян за кордон", — сказав Дмитро Бовсуновський.

освіта, ліцеї, діти, харчування, лугинська громада
Дмитро Бовсуновський, Лугини, Житомирщина, 16 січня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

За словами Дмитра Бовсуновського, вже ведуть роботу у напрямку вирішення цієї проблеми, очікуючи кошторисні призначення для визначення фінансування та встановлення вартості дитячого харчування.

"Нам необхідно визначити правильну ціну, щоб не обмежувати дітей харчуванням за 50, 30 чи 40 гривень. А хоча б вийти на ту суму по договору 60-90. Ми очікуємо на кошторисні призначення, готуємо протокол, визначаємося протягом місяця", — пояснив Дмитро Бовсуновський.

освіта, ліцеї, діти, харчування, лугинська громада
Лугини, Житомирщина, 16 січня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

освіта, ліцеї, діти, харчування, лугинська громада
Лугини, Житомирщина, 16 січня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

освіта, ліцеї, діти, харчування, лугинська громада
Лугини, Житомирщина, 16 січня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

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