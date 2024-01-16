"Таких — одиниці": скільки на Волині дітей-винахідників та що вони розробляють

За час повномасштабного вторгнення діти з Волині розробили 15 винаходів. Юні науковці працювали над розробками в галузях робототехніки, електроніки матеріалознавства.

Як розповіла Суспільному методистка Малої академії наук Олена Бурбела, впродовж останніх двох років школярі створювали портативну зарядну станцію, низьковольтну безперебійну систему живлення, робота-аватара, гравітаційну батарею, smart-сонячний годинник, систему скиду для дронів та інше.

"Було б чудово, якби таких дітей було б більше. Насправді таких — одиниці. Як учнів в школах, так і студентів в університетах", — зазначає науковий керівник секції Волинської обласної Малої академії наук Йосип Селепина.

Комплексна система безпеки будинку

16-річний Владислав Рубльов створив комплексну систему безпеки будинку, що передає дані на мобільний телефон. Власна розробка, каже хлопець, дешевша та простіша за аналогічні в Україні.

"Мені цікавіше не досліджувати, а винаходити щось нове. Не скажу, що важко, але дуже цікаво. Часом бувало до ночі сидів, щось робив. Якщо не виходить, то пробую знову, щось міняю, експериментую", — розповідає Владислав Рубльов.

Владислав Рубльов з науковим керівником Йосипом Селепиною тестує власну комплексну систему безпеки будинку. Фото: Суспільне Луцьк

М'яка гнучка піна з пам'яттю форми

Досліджуючи влітку на вміст речовин будівельну монтажну суміш, 16-річний Роман Мікуліч розробив м’яку та гнучку піну. Нещодавно на власне створений матеріал разом з науковим керівником подали патент на винахід.

"Вдалося досягти матеріалу з унікальними властивостями — пам’яттю форми. При нажатті він відновлює форму. Цю м’яку піну можна використовувати в протезах, матрацах і подушках. Не сидіти в гаджетах, а розвиватися", — каже Роман Мікуліч.

Роман Мікуліч тримає у руках м'яку піну з пам'яттю форми, яку сам розробив. Фото: Суспільне Луцьк

Природні кольори для тканин

Одинадцятикласниця Вікторія Скляренко створила кольори для тканин, використовуючи для барвників волинські рослини. Трави та квіти дівчина збирала торік влітку, далі стародавнім методом добувала пігмент.

"Це дуже творчий процес. Кольори вийшли пастельні. Перевага таких барвників – екологічність, вони безпечні для людини та довкілля. Моя розробка зайняла третє місце на всеукраїнському конкурсі наукових робіт", — говорить Вікторія Скляренко.

Вікторія Скляренко показує власноруч створені барвники з квітів та трав, що ростуть на Волині. Фото: Суспільне Луцьк

Як працює Мала академія наук

На Волині Мала академія наук працює з 2006 року. У закладі діє 136 секцій, які відвідує понад 1200 дітей з усієї області. З учнями працює майже сотня викладачів.

"Не дивлячись на повномасштабну війну, діти є. Не так багато, як хотілося, бо частина дітей виїхала за кордон. Навіть якщо діти не стануть великими науковцями, вони навчаться багато корисного для себе", — каже методистка Олена Бурбела.

За час діяльності Малої академії наук в області діти з Волині зареєстрували п’ять патентів на винаходи, останній — у 2019 році.

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