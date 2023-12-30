Підтвердили загибель бійця з Волині Олександра Олексюка

У Турійській громаді на Волині оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибеллю на війні захисника Олександра Олексюка.

Як повідомили у громаді, військовослужбовець загинув ще 22 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Офіційно його загибель підтвердили лише зараз.

Завтра, 31 грудня у Турійськ прибуде траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Олександра Олексюка. У волинянина залишилися дружина, батьки і діти.

Жалоба на Турійщині триватиме з 30 грудня по 1 січня.

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