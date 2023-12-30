179 вибухів: армія РФ обстріляла сім громад Сумщини

Протягом дня 30 грудня військові Росії здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілів зазнали 7 громад.

Про це повідомляють в Сумській ОВА.

По Великописарівській громаді армія РФ била мінометом (51 вибух) та гранатометом (30 вибухів). Також був обстріл дроном "FPV" (1 вибух).

Територію Білопільської громади обстріляли мінометом та артилерією. Загалом 17 вибухів.

Есманьська громада також обстріляна армійцями РФ мінометом та артилерією. Було 17 вибухів.

Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з протитанкової ракети – 1 вибух, з дрона типу "FPV" було 8 вибухів. Також фіксували скидання ВОГ з БПЛА — 3 вибухи та мінометні обстріли — 14 вибухів.

Хотінська громада — з території Росії здійснено мінометні та артобстріли. Було 22 вибухи.

По Миропільській громаді війська РФ вдарили мінометом.

З РСЗВ обстріляли Середино-Будську громаду.

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