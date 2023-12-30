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Байдак: публічні люди мають “монетизувати” увагу своєї аудиторії на підтримку Сил оборони. Ремовська | Інтерв'ю
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Байдак: публічні люди мають “монетизувати” увагу своєї аудиторії на підтримку Сил оборони. Ремовська | Інтерв'ю

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Василь Байдак — український стендап-комік. До початку повномасштабного вторгнення виступав у жанрі абсурду. Учасник харківського театру комедійного абсурду "Горобчик" (екс-"Воробушек").

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Василь Байдак активно займається благодійністю на користь сил оборони України – проводить благодійні комедійні виступи, аукціони, записує жартівливі музичні кліпи. Цьогорічний стендап-тур Байдака Україною під назвою "Довільно-хаотичне" зібрав на підтримку сил оборони понад 5 мільйонів гривень.

Про благодійність, почуття гумору українців та розчарування, яке не монетизуєш, — в інтерв’ю Василя Байдака для проєкту "Ремовська Інтерв’ю".

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