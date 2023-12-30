Українці цього року задонатили понад 27 млрд грн — Monobank

У 2023 році українці задонатили 27,4 мільярди гривень. Це більш ніж утричі більше, ніж минулого року, коли ця сума становила 8,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Monobank у мережі X (раніше Twitter).

Зазначається, що зростає також кількість донорів: 5,7 мільйонів порівняно із трьома мільйонами минулого року.

Крім того, зросла сума середнього донату: 349 гривень порівняно із 258 гривнями у 2022 році.

Дані було взято по банкам фондів і фізосіб, де було понад 2 донори з 1 березня 2022 по сьогодні.