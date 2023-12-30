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У Запоріжжі з'явився мурал із зображенням Богдана Хмельницького
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У Запоріжжі з'явився мурал із зображенням Богдана Хмельницького

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У Запоріжжі з'явився новий мурал із зображенням Богдана Хмельницького. Стінопис розмістили на території одного з цехів запорізького підприємства. Над його створенням працював художник із Донеччини Олександр Корбан.

Мурал із зображенням Богдана Хмельницького, це перша із серії робіт проєкту “Кожен із нас — герой”.

У Запоріжжі з'явився мурал із зображенням Богдана Хмельницького
Олександр Корбан, художник-мураліст. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Я пробую щось нове. Це дуже просто. Я дуже люблю малювати в зошиті, люблю малювати ручкою. І взимку я подумав: чому б не спробувати зробити таку стінку колись? Я вийшов, зробив одну, дві і мені здалося це доволі таки цікавим", — розповідає Олександр Корбан.
У Запоріжжі з'явився мурал із зображенням Богдана Хмельницького
Мурал із зображенням Богдана Хмельницького у Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Електромонтер підприємства Максим Нотченко каже, що бачив, як поетапно створювали мурал:

У Запоріжжі з'явився мурал із зображенням Богдана Хмельницького
Максим Нотченко, електромонтер підприємства. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Мені запам’яталось, що одразу кидалася в очі оця наша булава — символ влади, символ держави. Кожен з нас тепер можемо зустрічатися “На Богдані”, ідемо до Богдана Хмельницького. Мені подобається. У нас зараз такий час, що нам треба розповідати самим про себе по всьому світу.
У Запоріжжі з'явився мурал із зображенням Богдана Хмельницького
Опис муралу із зображенням Богдана Хмельницького у Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Невдовзі Олександр Корбан зобразить й інших видатних українських діячів різних епох.

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