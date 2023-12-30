На Чернігівщині під час пожежі у будинку загинув чоловік

На Чернігівщині під час пожежі у будинку загинув 54-річний господар.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Чернігівській області на своїй Facebook-сторінці.

Займання сталося у житловому будинку, що у Бобровиці Ніжинського району.

Процес гасіння пожежі. ФОТО: ГУ ДСНС в Чернігівській області

Пожежу ліквідували за понад пів години.

Ймовірна причина загоряння — недолік конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.