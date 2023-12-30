Кабмін завершив формування наглядової ради "Нафтогазу"

Уряд погодив призначення представника держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", чим фактично завершив її формування.
Про це повідомили у Міністерстві економіки.
"Окрім того, що це покращує ефективність управління компанією, сильна наглядова рада має стати орієнтиром для партнерів та поштовхом залучення нових інвестицій", — зазначила глава відомства Юлія Свириденко.
Представником держави у наглядовій раді компанії призначили Костянтина Мар'євича — першого заступника держсекретаря Кабміну.
Наглядова рада є складовою реформи системи корпоративного управління.
Нафтогаз — найбільша державна компанія України, є першим в Україні видобувником вуглеводнів, національним контрагентом з їх імпорту та транзиту. Наглядова рада компанії складається з чотирьох незалежних директорів та трьох представників від держави.
На початку 2023 року уряд затвердив членами наглядової ради НАК "Нафтогаз" чотирьох незалежних членів та двох представників держави.
Так, незалежними членами наглядової ради стали:
- колишній старший віцепрезидент норвезької компанії Equinor (Statoil) Анфіннсен Тор Мартін;
- президент та гендиректор Vermilion Energy Маріно Ентоні;
- Хуквей Річард, який має 33-річний досвід роботи у компанії BP;
- професор бізнес-школи INSEAD Людо ван дер Хейден.
Як представники держави до складу наглядової ради увійшли: заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, радниця прем'єр-міністра з питань енергетики Наталя Бойко.