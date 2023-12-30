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На війні загинув закарпатець Микола Миланюк
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На війні загинув закарпатець Микола Миланюк

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На війні загинув закарпатець Микола Миланюк
Фото: Рахівська міська рада. Колаж: Суспільне Ужгород

На війні загинув житель міста Рахів 43-річний захисник Микола Миланюк.

Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Facebook.

43-річний військовослужбовець Микола Миланюк загинув 27 грудня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.

"Військовослужбовець був відданий військовій присязі та народу України", — йдеться у повідомленні.

Про дату прибуття траурного кортежу, місце та час поховання повідомлять згодом.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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