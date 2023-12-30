В Міноборони РФ заявили про знищення безекіпажного катера в Чорному морі

В окупованому Севастополі зранку, 30 грудня, пролунав сильний вибух. В Міноборони Росії заявили про нібито знищення безекіпажного катера, що прямував у напрямку Криму.

Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

"30 грудня близько 10.00 мск у північно-західній частині акваторії Чорного моря було виявлено безекіпажний катер ВМС України, що прямував у напрямку Кримського півострова. Виявлену мету було знищено зі штатного озброєння патрульного катера Чорноморського флоту", — йдеться у повідомленні.

Також про нібито знищення безекіпажного катера заявив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

"Гучні звуки, які були чути у місті – це наші військові відбили спробу атаки надводного безпілотника. За інформацією від військових за три кілометри від Севастопольської бухти у відкритому морі з гелікоптерів знищено БЕК", — зазначив окупант.

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