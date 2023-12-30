Прикордонника з Чернігова посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня

Бійця 1-го прикордонного загону ДПСУ Олексія Вітера за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Про це йдеться у відповідному указі Президента України №847/2023.

За словами старшої офіцерки пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любові Пльонсак, сам боєць є уродженцем Чернігова.

Тут проживають його батьки, яким згодом і передадуть державну нагороду.

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