Вертеп у підвалі показали харківські пластуни у переддень Нового року

Понад 30 вихованців Пласту показали вертеп у Харкові 30 грудня. У цей час вони перебували у підвалі задля безпеки.

Ця вистава — частина щорічного фестивалю "Вертеп-фест", розповіла Суспільне Харків співорганізаторка Ірина Марченко. За її словами, фестиваль цього року розпочали 25 грудня, на Різдво.

"У 2023 році ми намагалися зробити свій сценарій. Він адаптований під сьогоднішні реалії. Ми долучили пластунів як персонажів — діти знають, що вони грають самих себе. Ми вирішили так, що Марія з дитям переховуються в укритті від всіх загроз, які можуть оточувати, і царі приходять з дарами — царі у нас військові. Найцінніші дари, які вони можуть дати всім дітям України — це мир і можливість святкувати", — каже організаторка вертепу Ольга Максименко.