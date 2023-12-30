Останні новини Харкова та Харківської області за 30 грудня 2023 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
Кількість поранених у Харкові збільшилася: дані прокуратури
26 людей поранені внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомили дані на 23:57 у пресслужбі облпрокуратури.
Поранені внаслідок вибухів: дані поліції
Кількість поранених внаслідок ударів по Харкову на 23:44 зросла до 22 людей, повідомила пресслужба поліції Харківщини. За її даними, у місті пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівля готелю, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі.
Удар по готелю у Харкові: який вигляд має зсередини
У готелі Kharkiv Palace внаслідок російського ракетного удару зруйновані перекриття кількох поверхів:
Дані ОВА про поранених внаслідок ракетного удару по Харкову
На 23:20 до лікарень доставили 11 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, загалом поранення внаслідок ракетних ударів по Харкову зазнали 11 жінок та 10 чоловіків. Люди отримали поранення легкі та середні за ступенем тяжкості.
Репортаж Суспільне Харків з центру міста після атаки РФ
Наслідки ракетних ударів по центру Харкова ввечері 30 грудня:
Кількість поранених у Харкова зросла до 21 — прокуратура
Кількість поранених внаслідок обстрілів РФ на 22:18 збільшилася до 21 людини.
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
Одна з поранених жінок у тяжкому стані
"За попередніми даними, загиблих немає. Станом на зараз відомо про 19 постраждалих людей, з них 10 – госпіталізовано. Серед них двоє дітей 14 та 16 років. Також поранень зазнав іноземний громадянин. Переважно всі потерпілі у середньому та легкому стані, одна жінка — у тяжкому", — повідомив керівник ОВА Синєгубов.
У Харкові 20 людей зазнали поранень внаслідок ударів РФ
20 людей зазнали поранень внаслідок ударів по Харкову ввечері 30 грудня.
Такі дані на 21:36 повідомила пресслужба облпрокуратури. За її інформацією, серед поранених двоє дітей — їм 14 та 16 років. Дев'ятьом людям допомогу надали на місці
Вертеп у підвалі показали харківські пластуни у переддень Нового року
Понад 30 вихованців Пласту показали вертеп у Харкові 30 грудня. У цей час вони перебували у підвалі задля безпеки.
Ця вистава — частина щорічного фестивалю "Вертеп-фест", розповіла Суспільне Харків співорганізаторка Ірина Марченко. За її словами, фестиваль цього року розпочали 25 грудня, на Різдво.
"У 2023 році ми намагалися зробити свій сценарій. Він адаптований під сьогоднішні реалії. Ми долучили пластунів як персонажів — діти знають, що вони грають самих себе. Ми вирішили так, що Марія з дитям переховуються в укритті від всіх загроз, які можуть оточувати, і царі приходять з дарами — царі у нас військові. Найцінніші дари, які вони можуть дати всім дітям України — це мир і можливість святкувати", — каже організаторка вертепу Ольга Максименко.
Удари по Харкову: коментар керівника поліції Харківщини Тимошка
Наслідки ударів РФ по Харкову ввечері 30 грудня прокоментував керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
У Харкові внаслідок удару РФ поранений журналіст з Великої Британії
Поранений журналіст — з Великої Британії, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
За її даними, рятувальники надали домедичну допомогу сімом людям, з пошкодженого будинку евакуювали вісім людей
У Харкові внаслідок ударів зруйнований дитсадок та пошкоджені житлові будинки
Один з ударів армія РФ завдала по будівлі дитячого садочка.
Про це розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, дитсадок повністю зруйнований. Поруч житлові будинки пошкоджені від вибухової хвилі.
Коментар ОВА про влучання у готель
Влучання у Kharkiv Palace прийшлося на 12 поверх, розказав Суспільному керівник ОВА Синєгубов. За його словами, після перших влучань люди встигли спуститися в укриття, тому лише двоє людей мають легкі поранення.
Поранені у готелі: коментарі
Який вигляд має готель у центрі Харкова після атаки РФ
Удари по Харкову: коментар керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка
На 20:40 відомо про щонайменше шість влучань. Попередньо, поцілили ракетами С-300, які використали як "земля-земля", сказав Тимошко.
"Три влучання в Індустріальному районі Харкова в землю, без поранених. Ще два влучання — по центру міста: одне — по готелю, інше — неподалік, у двір житлового будинку. На зараз п'ятеро поранених під час удару по житловому будинку, їх ушпиталили, серед них — 16-річний підліток. І двоє поранених перебували під час удару в готелі", — сказав Тимошко.
100% можна сказати, хаотично завдали ударів по Харкову, без будь-якого прицілювання, з метою завдати шкоди та знищити цивільне населення. Іншого варіанту бути не може. Кацапи — не люди, ми це знаємо, це варвари, тварини, істоти без свідомості. Логіки не треба шукати в їхніх діях
У готелі поранені дві людини
На 20:30 відомо про двох поранених у готелі у центрі Харкова, сказав Суспільному директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Один з них — іноземний журналіст. Має уламкові поранення грудної клітини. Також поранена жінка. Вони доправлені до лікарень.
Серед поранених є дитина
Вісім людей госпіталізували внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив дані на 20:33 керівник ОВА Синєгубов. За його даними, серед поранених у житловому будинку 16-річний чоловік, він має уламкове поранення, перебуває у середньому стані тяжкості.
У Харкові внаслідок ударів поранені 16 людей
Кількість поранених збільшилася до 16, повідомив Ігор Терехов.
У лікарні перебувають восьмеро поранених, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, серед поранених внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку — 16-річний підліток, його ушпиталили із уламковими пораненнями, стан — середній.
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові
Kharkiv Palace, що розташований поблизу площі Свободи у Харкові, зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ ввечері 30 грудня.
Про це повідомляє керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.
"Російські військові з території Білгородської області завдали ракетного удару по центру Харкова, це ракети типу "С-300". Внаслідок цього ракетного удару пошкоджений готельний комплекс Kharkiv Palace, він частково зруйнований. Також одна з ракет влучила по вулиці Гіршмана. Внаслідок цього ракетного удару поранені семеро цивільних людей, серед них – неповнолітня дитина, а також іноземець-журналіст", — сказав керівник прокуратури.
Кількість поранених у Харкові зросла до 14 людей
Кількість поранених збільшилася до 14 людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його даними, ушпиталили п'ятьох людей. На цей час загиблих немає.
З цивільної будівлі у Харкові медики ушпиталили двох поранених
З однієї з цивільних будівель у центрі Харкова, в яку було влучання РФ, медики забрали двох поранених.
Про це Суспільному повідомив директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.
З житлового будинку, де також зафіксували удар, забрали кількох людей, які перебували під час вибухів поблизу будівлі, вони мають легкі поранення. На 20:05 інформації про загиблих немає, сказав Віктор Забашта.
Кількість поранених зросла до 8
Вісьмох людей ушпиталили внаслідок ударів РФ по Харкову: четверо з них у середньому стані тяжкості, решта мають легкі поранення, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
"Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту", — сказано у повідомленні.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак РФ
Українські захисники відбили вісім атак РФ поблизу Синьківки. Авіаудару завдали в районі Піщаного.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Бочкове, Красне Перше.
На Куп’янському напрямку під ударами були близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.
У Харкові зайнялася пожежа внаслідок ударів РФ
Влучання у житловий будинок у центрі Харкова підтвердив міський голова Ігор Терехов. За його словами, там виникла пожежа, є руйнування. Інформацію про поранених уточнюють. Також Терехов зазначив, що є руйнування цивільної інфраструктури.
Внаслідок ударів по Харкову є поранені
Щонайменше чотири людини поранені внаслідок ударів по Харкову, повідомила пресслужба поліції Харківщини.
У Харкові є влучання по житловому будинку в центрі
У центрі Харкова удари РФ поцілили по житловому будинку, повідомляє кореспондент Суспільного.
На місці працюють швидкі, які забирають поранених. Кількість встановлюється.
Під час вибухів у Харкові тимчасово зупинили рух метро
На час вибухів у Харкові тимчасово зупинили потяги в метро. Це зробили превентивно, щоб не довелося виводити пасажирів з тунелів, якби не вистачало напруги.
Нині метрополітен працює у штатному режимі, сказав Суспільному речник підприємства Олексій Бітнер.
У Харкові є влучання по центру міста
Внаслідок ударів по Харкову 30 грудня є влучання у цивільну будівлю, повідомляють кореспонденти Суспільного
Влучання по центральній частині Харкова та удар по цивільній інфраструктурі підтвердив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, росіяни завдали понад шість ударів.
У Харкові пролунала серія вибухів
Вибухи пролунали у Харкові 30 грудня. У Харкові та області оголошена повітряна тривога о 18:55.
Перший вибух у місті чули о 18:59, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків. Чули щонайменше шість вибухів.
Удари по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Удар по Грозі. Жінка, яка вижила, вперше розказала про момент, коли "Іскандер" влучив у кафе
Тамара Корх — одна з п’яти, хто вижив у кафе в селі Грозі під час ракетного удару РФ 5 жовтня. Жінка виписалася з лікарні та повернулася додому. Поратися по господарству їй допомагає чоловік.
Як приходили поминки по Андрію Козиру та що пам'ятає про удар, Тамара Корх розказала Суспільному.
Обстріли Вовчанська почастішали за останні три дні — очільник громади
За останні три дні удари по деокупованому Вовчанську почастішали, розповів Суспільне Харків очільник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.
"30 грудня центр міста перебував під масованим обстрілом. У Вовчанську нині залишаються близько 3800 людей. Дітей там немає. Ще у серпні 2023 року була примусова евакуація, тому усіх дітей ми вивезли. Серед дорослих, хто мав бажання і можливість, вже виїхали. Люди, які залишаються у Вовчанську, не хочуть виїжджати. У місті працюють волонтери та поліцейські, але заявки на евакуацію з Вовчанська поступають не так часто, як раніше. Заявок майже немає", — сказав Гамбарашвілі.
Російські війська завдали ударів по лікарні у Вовчанську вночі 29 грудня
Війська РФ з артилерії обстріляли центральну лікарню у прикордонному Вовчанську вночі 29 грудня. Нікого не поранило.
Про це повідомили у пресслужбі обладміністрації.
"Найбільших руйнувань зазнало приміщення тимчасового інфекційного відділення, у будівлі стаціонару вибуховою хвилею пошкоджені вікна. Також частково пошкоджена амбулаторія загальної практики сімейної медицини", — сказано у повідомленні.
Як повідомили в облдепартаменті охорони здоров’я, під час обстрілів у будівлях лікарні пацієнтів не було, черговий медичний персонал пункту екстреної меддопомоги не зазнав поранень. Місцеві за меддопомогою також не зверталися.
У Харкові відкрилася виставка "Страва для ворога"
У підвалі муніципальної галереї в Харкові відкрилася виставка неїстівних страв. Художниця Терра Нейдорф з Києва представила фото та інсталяції української їжі "для ворога" — із землі, каміння та отруйних рослин.
За словами авторки, виставка — її відповідь на російську агресію.
"Ідея цього проєкту виникла у 2022 році. Це було те, з чим я засинала, у голові почала готувати страви для ворога, щоб помститися. Я просто їх ліпила в голові, як пасочки в дитинстві. Це те, що мене заспокоювало, і я могла засинати. Взагалі, цей проєкт — це така відповідь на російську агресію. Як мисткиня, я не можу ігнорувати те, що відбувається навкруги, це мене напряму теж стосується", — розповіла Суспільне Харків Терра Нейдорф.
Погода на 31 грудня: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг;
- Вдень без істотних опадів;
- Вітер західний, 9-14 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 2-7º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° тепла, вдень 4-6º тепла.
У Харкові з 31 грудня почне ходити трамвай №12
Про це повідомила пресслужба міської ради.
"Це пов'язано з необхідністю покращення пасажирських перевезень мешканців центральних районів міста на період воєнного стану", — сказано у повідомленні міської ради.
Маршрут трамвая №12 у Харкові:
- розворотне коло "Південний вокзал" — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — пров. Лосівський — пров. Пискунівський — проїзд Рогатинський — вул. Клочківська — узвіз Клочківський — просп. Незалежності — вул. Трінклера — вул. Миколи Хвильового — вул. Мироносицька — майдан Першого Травня — розворотне коло "Центральний парк".
У міській раді звернулися до харків’ян з проханням не паркувати авто на шляху руху трамваїв, зокрема, на вул. Трінклера біля Сумського ринку.
Терехов назвав нову дату відкриття метросадка у Харкові: скільки дітей записалося
Садок у метро Харкова розпочне роботу 15 січня, повідомив у нацмарафоні міський голова Ігор Терехов. Раніше міська рада повідомляла про відкриття метросадка з 6 січня.
За словами Терехова, до метросадка на 30 грудня записалося понад 600 дітей.
"Багато батьків хоче, щоб їхні діти нормально підготувалися до школи. Тому ми й відкриваємо метросадок. І я сподіваюся, що завдяки цьому дошкільнята зможуть добре підготуватися до наступного навчального року", — сказав Ігор Терехов.
Відвідувати метросадок будуть діти старшого дошкільного віку — на заняттях їх готуватимуть до першого класу.
Як минув рік для Дарини Вдовенко, яка вийшла на пікет "Харків без Лободи"
У 2023 році у Харкові найвідомішою акцією став протест Дарини Вдовенко проти концерту Світлани Лободи у саду Шевченко. Дівчина стояла з плакатом "Харків без Лободи" перед натовпом та співачкою, висловлюючи протест щодо минулого артистки: з 2014 по 2022 рік виконавиця продовжувала жити й працювати у Росії.
Суспільне Харків розпитало Дарину Вдовенко, як акція змінила її життя та чим дівчина планує займатися у 2024 році — читайте матеріал.
Обстріл Вовчанська: у прокуратурі показали фото наслідків
За даними прокуратури, 29 грудня близько 23:00 російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру Вовчанська.
"У населеному пункті пошкоджено торговельні павільйони, магазини та житлові будинки. За попередніми даними, ворог бив по місту з артилерії", — сказано у повідомленні.
У Чкаловській громаді відновила роботу поліцейська станція
Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.
"На території громади працюватимуть двоє поліцейських офіцерів — Олександр Настенко і Ярослав Миланко. Попередню станцію в Чкаловському росіяни розграбували та пошкодили під час окупації громади", — сказано у повідомленні.
Як саме РФ штурмує Синьківку: коментар прикордонника
"Тактика не змінилася, РФ використовує різноманітні способи. Це можуть бути шторми маленькими групами — купчаться безпосередньо поблизу лінії зіткнення, група до 10 людей йде в штурм, ми їх ліквідовуємо. Замість них йде ще одна така група. Інший варіант — група на техніці. Були спроби заїхати на техніці в Синьківку, всі спроби ми припиняємо, вражаємо живу силу та техніку противника. Техніку використовують і стару, і нову. Це і танки, і БТР, і БМП, але уся техніка, як підходить ближче до лінії, знищується", — сказав речник прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.
На Куп'янському напрямку Синьківка лишається "найгарячішою точкою"
Про це в етері нацмарафону 30 грудня сказав речник прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.
"Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку лишається стабільно напруженою. Ворог здійснює спроби штурмових дій. Найгарячіша ситуація — у напрямку Синьківки. Ворог не полишає спроб зайняти цей населений пункт. Тримаємо оборону. Усі спроби ворога здійснювати штурми провалилися", — сказав Шевцов про ситуацію на ранок 30 грудня.
У Харківській області один населений пункт лишається без світла через негоду
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
За його даними, у Харківській області залишаються відключеними через бойові дії майже 16 тисяч абонентів.
У Старому Салтові та громаді розміновують території: в СВА назвали вулиці, де працюють сапери
За весь час розмінування в Старосалтівській громаді сапери ДСНС виявили та знешкодили 400 одиниць мін, вибухівок та боєприпасів РФ, 150 приватних домоволодінь вже розміновано, повідомили у СВА.
"Загалом, в день, працівниками ДСНС знешкоджується від одного-трьох вибухонебезпечних предметів. Наразі ДСНС продовжує свою активну роботу з розмінувань в Старому Салтові по вул. Миру, вул. Владислава Дудолада, вул. Зелена, вул. Харківська та вул. Лісова", — сказано у повідомленні.
Перейменування Краснограда: експерти УІНП дали висновок щодо належності назви міста до символіки російської імперської політики
Експертна комісія "Українського інституту національної пам'яті" проаналізувала, чи належить назви міста Краснограда Харківської області до символіки російської імперської політики.
"У російській імперській топонімічній традиції радянського зразка присвоєння об’єктам топоніміки назв із використанням прикметника червоний, червона, червоне мало ідеологічну мету, а саме — маркування радянською / комуністичною символікою, елементом якої, серед іншого, був червоний колір, завойованих, захоплених чи анексованих територій", — сказано у повідомленні.
Комісія дійшла висновку, що Назва "Красноград" належить до символіки російської імперської політики.
"Назву Красноград місто отримало внаслідок установлення радянської влади на території України та діяльності комуністичної партії, що, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 2 Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", є втіленням російської імперської політики", — повідомили в УІНП.
У листопаді стало відомо, що місто не хоче змінювати назву: у міській раді проголосували проти перейменування, стверджують, що ідеологічної складової у назві не знайшли.
Обстріли Харківщини: зведення обладміністрації
"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Гур'їв Козачок Богодухівського району; Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району", — повідомив керівник ОВА Синєгубов.
За його даними, зранку 30 грудня РФ обстріляла Козачу Лопань — руйнувань немає. Двічі під ударами РФ 29 грудня був Вовчанськ — о 10:42 та близько 22:00. Внаслідок ударів по прикордонному місту пошкоджений будинок.
Ракетні удари по Харкову: частина поранених виписалися з лікарні
У лікарні Харкова на ранок 30 грудня перебувають вісім з 11 поранених під час ракетних ударів по місту, яких ушпиталили після атаки РФ, повідомили в ОВА.
Двоє людей, за даними пресслужби, у тяжкому стані, шестеро — у легкому.
У Гусарівці працюють сапери
Про це повідомила Балаклійська МВА.
Контрольовані підриви поблизу Гусарівки триватимуть з 09:00 до 09:30.
На пожежі у Красноградському районі загинув чоловік
Тіло чоловіка рятувальники виявили, коли приїхали до села Слобожанського о 21:02 гасити пожежу у приватному будинку, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини. Горіло перекриття та конструктивні елементи кімнати на площі пожежі 35 кв. м.
"Причина виникнення загоряння — занесення джерела вогню", — сказано у повідомленні.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 30 грудня
"На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога біля Синьківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", — повідомили у Генштабі ЗСУ.
За його даними, Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Харківської області.
У Харкові трамваї №1 і №20 змінять маршрути 30 грудня
Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, припинять з 10:00 до 15:00 30 грудня.
Про це повідомила пресслужба міськради. За її даними, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
- №1: розворотне коло "Іванівка" — вул. Велика Панасівська — пров. Лосівський — пров. Пискунівський — проїзд Рогатинський — вул. Клочківська — розворотне коло "вул. Новгородська";
- №20: розворотне коло "просп. Перемоги" — вул. Клочківська — проїзд Рогатинський — пров. Пискунівський — пров. Лосівський — вул. Велика Панасівська — розворотне коло "Іванівка".
30 грудня: погода у Харкові та області
- Хмарна погода;
- Без істотних опадів;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.