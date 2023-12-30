Пентагон підтвердив непохитну підтримку України

Голова Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Сторони обговорили масовану ракетну атаку РФ на Україну 29 грудня.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер на засіданні Радбезу ООН.

Під час бесіди міністри оборони обговорили жорстокі повітряні атаки Росії та актуальну ситуацію на фронті. Держсекретар Остін підтвердив непохитну підтримку України в її опорі російській агресії, відзначивши підтримку коаліції з майже 50 членів Альянсу і партнерів.

Обидва лідери також погодилися продовжувати взаємні контакти в майбутньому.

Масований обстріл України з боку РФ 29 грудня 2023 року

Російська армія 29 грудня завдала масованого обстрілу по Україні. Вибухи лунали у Львівській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Хмельницькій та Одеській областях та в Києві. Росіяни використали безпілотники ударного типу і ракети різного типу.

Станом на 19:30 відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару РФ по території України, повідомили в МВС.