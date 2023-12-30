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Аргентина відмовилася від БРІКС
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Аргентина відмовилася від БРІКС

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Аргентина відмовилася від БРІКС
Президент Аргентини Хав’єр Мілей, Буенос-Айрес, Аргентина, 19 листопада 2023 р., фото: AP /Маріо Де Фіна

Президент Аргентини Хав’єр Мілей офіційно повідомив, що його країна виходить із блоку БРІКС — об’єднання, що складається Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки.

Про це пише Clarín із посиланням на джерела в МЗС.

Кабмін направив президентам кожної з країн, що входять до блоку, листа що виконавча влада "не вважає доцільним включення Аргентинської Республіки до БРІКС як повноправного члена з 1 січня 2024 року".

У ноті, надісланій лідерам, уряд констатує, що "деякі прийняті попередньою адміністрацією рішення будуть переглянуті, серед них – створення спеціалізованого підрозділу для активної участі країни в БРІКС".

Після відмови перебувати у блоці Мілей запевнив, що продовжить підтримувати комерційні зв'язки із п'ятьма повноправними членами БРІКС.

"Хочу підкреслити прихильність мого уряду посиленню двосторонніх зв’язків з вашою країною, зокрема збільшенню торгівлі та інвестиційних потоків", — йдеться у листі.

У серпні минулого року уряд тодішнього президента Альберто Фернандеса оголосив про вступ до БРІКС.

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