ПАР звинувачує Ізраїль у геноциді на Близькому Сході

Південна Африка у п’ятницю звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням видати наказ про те, що Ізраїль порушив свої зобов'язання за Конвенцією про геноцид під час операцій у Секторі Гази.

Про це пише The Guardian.

ПАР заявляє, що Ізраїль від початку вторгнення ХАМАС 7 жовтня, не зміг запобігти геноциду і публічному підбурюванню до нього. Країна попросила суд вжити заходи, які зобов'язують Ізраїль припинити військову кампанію в Секторі Гази.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю своєю чергою заявило, що позов Південної Африки не має ні фактичної, ні правової основи і є зневажливим використанням певного суду.

"Ізраїль чітко дав зрозуміти, що жителі Сектора Гази не є ворогом, і докладає всіх зусиль, щоб обмежити шкоду, заподіяну непричетним, і дозволити гуманітарній допомозі потрапити в Сектор Гази. Ми закликаємо Міжнародний суд і міжнародну спільноту повністю відхилити безпідставні претензії Південної Африки", — йдеться у зааяві.