Російське Міноборони повідомляє про атаку на Бєлгородську область

В Бєлгороді та області Росії вечері 29 грудня пролунали вибухи, в регіоні працювали сили ППО. Влада повідомила про загиблих.

Про це повідомляє губернатор В'ячеслава Гладкова у своєму Telegram.

За словами чиновника, над Бєлгородом та районом спрацювала система ППО та збили кілька повітряних цілей на підльоті до міста.

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, є один загиблий та один потерпілий", — написав він та додав, що інформація уточнюється.

Російські ЗМІ повідомляють про падіння уламків на авто і є обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Пізніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що засоби ППО нібито знищили "13 реактивних снарядів" РСЗВ над Бєлгородською областю.