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У Житомирі попрощалися із 31-річним воїном-добровольцем Андрієм Косенком
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У Житомирі попрощалися із 31-річним воїном-добровольцем Андрієм Косенком

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29 грудня в Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися з 31-річним військовим Андрієм Косенком, який з 1 березня 2022 року добровільно став на захист України. 16 грудня 2023 року Андрій був поранений у боях на Донбасі, а 22 грудня від отриманих травм помер в лікарні Дніпра.

Андрій Косенко народився у Житомирі в 1992 році. Навчався в житомирській загальноосвітній школі №20, по закінченню якої вступив до технологічного фахового коледжу, а згодом і до Житомирської політехніки.

"Стихією Андрія була комп’ютерна техніка, програмування. Він розвивав свої здібності і свій талант саме у цій сфері. Після успішного закінчення університету Андрій працював в Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці, де займався програмуванням", — сказала директорка Житомирського міського центру соціальних служб Ольга Юрченко.

Ольга Юрченко
Ольга Юрченко. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Андрій Косенко
Андрій Косенко. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Краєзнавець Сергій Собчук, який товаришував з Андрієм Косенком, розповів, що Андрій народився і виріс на його очах і завжди був надзвичайно мужньою людиною.

Сергій Собчук
Сергій Собчук. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Прощання з Андрієм Косенком
Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

У Житомирі попрощалися із 31-річним воїном-добровольцем Андрієм Косенком
Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

1 березня 2022 року Андрій Косенко добровольцем пішов захищати Україну, ставши спецпризначенцем, штурмовиком і бойовим медиком. Брав участь у боях під Бахмутом, на Херсонщині, Харківщині і на Донбасі.

Андрій Косенко
Андрій Косенко. Фото: Facebook Валерія Косенка

16 грудня 2023 року Андрій був поранений на Донбасі. 22 грудня у лікарні в Дніпрі воїн помер від отриманих поранень.

Батько полеглого воїна Валерій Косенко говорить, що для нього його син завжди лишатиметься живим.

"Він залишиться завжди живим хлопчиком. Він зробив свій мужній вчинок і назавжди залишиться в моєму серці", — каже Валерій Косенко.

Батько Андрія Валерій Косенко
Батько Андрія Валерій Косенко. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

"Пам’ятаю його добрим, — говорить брат Андрія Богдан Кучерук. — Це людина, яка була дуже працьовитою. Людина, яка стала працювати розробником і мала все. Людина, яка віддала свій власний добробут на благо нашої країни".

Богдан Кучерук
Богдан Кучерук. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

У Житомирі попрощалися із 31-річним воїном-добровольцем Андрієм Косенком
Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

"Дуже гарною був людиною, — каже сусідка Андрія Косенка Олена Ткаченко. — Я про нього можу лише хороші слова сказати. Дуже добра людина. І він би ще багато радості приніс всьому суспільству. В нього такі гарні батьки, вони його так гарно виховали".

Олена Ткаченко
Олена Ткаченко. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Прощання з Андрієм Косенком
Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Поховали Андрія Косенка на Смолянському військовому кладовищі.

Вічна слава і світла пам'ять нашому Герою.

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