НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Аргентина офіційно відмовилася від вступу в БРІКС
ПОЛІТИКАСвітНаука

Аргентина офіційно відмовилася від вступу в БРІКС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Хав’єр Мілей
Президент аргентини Хав’єр Мілей. AP Photo/Rodrigo Abd

Президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно відхилив запрошення приєднатися до БРІКСБРІКС — Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Групу створили з метою реформувати міжнародні фінансові інституції на кшталт МВФ чи Світового банку, щоб покращити представництво країн з економікою, що розвивається..

Про це повідомляє видання Political Lore.

Зазначається, що Мілей кілька днів тому надіслав офіційні листи голові КНР Сі Цзіньпіну та президенту РФ Володимиру Путіну, в яких повідомив про відмову Аргентини від приєднання до БРІКС.

Президент Аргентини також поінформував про це рішення бразильського колегу Луїса Інасіу Лулу да Сілву, прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді та президента ПАР Сіріла Рамафосу.

Мілей неодноразово заявляв, що у своїй зовнішній політиці має намір зосередитися на зв'язках із США, а не на країнах БРІКС. За його словами, Аргентина має відмовитися від песо і приєднатися до країн, які використовують долар США як офіційну валюту, а також скасувати Центральний банк і кілька міністерств, скоротивши урядовий апарат.

Видання зазначає, що останніми днями в центрі Буенос-Айреса проходять мітинги проти реформ, запланованих Мілеєм. Сам президент погрожував застосувати силу проти протестувальників, які блокуватимуть реформи.

24 серпня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що п'ять країн БРІКС досягли згоди між собою і вирішили прийняти до блоку Аргентину, Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та Арабські Емірати.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Пронін, Мамай, Карпов і Ямщикова: зміни у владі на Полтавщині 2023-го року
Зміни у владі на Полтавщині: що відбулося 2023-го року
Підсумки політичного життя на Львівщині: чим займалися міські та обласні депутати
Підсумки політичного життя на Львівщині: чим займалися міські та обласні депутати
Працівник поправляє український прапор в Європарламенті
Ордер на арешт Путіна, переговори про вступ до ЄС, новий календар — топ перемог року від урядовців та лідерів думок
МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії через ракетну атаку
МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії через ракетну атаку
На початок