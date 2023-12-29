На Вінниччині ліквідували call-центр, який діяв в одній із виправних установ

На Вінниччині ліквідували масштабний call-центр, який діяв в одній із виправних установ області. Незаконну діяльність організував "смотрящий" за колонією.

Про це йдеться на сайті СБУ у Вінницькій області.

Чоловіки задіяні у майже 70% усіх шахрайських схем, які застосувались до одного із провідних держбанків України.

Майже 30 в’язнів тюрми обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

Наразі десятьом фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу, серед них:ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ⁠⁠ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу).