На війні загинув військовий "десятки" з Івано-Франківщини Микола Огли

На війні загинув військовий 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" з Коломиї, що на Івано-Франківщині, Микола Огли.

Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

Микола Огли служив у 8 окремому гірсько-штурмовому батальйоні. Воїн загинув 20 грудня 2023 року поблизу села Спірне на Донеччині.

"Від всієї громади висловлюю щирі співчуття сімʼї та всім близьким воїна. Розділяємо з вами цей страшний біль та смуток. Нехай Микола спочиває з Богом", — йдеться у дописі.

30 грудня скорботний кортеж з тілом воїна прибуде до Коломиї. О 14:30 відбудеться прощання біля памʼятника "Кожному поколінню своя війна". Орієнтовно о 15:00 полеглого воїна зустрічатимуть біля церкви священномученика Йосафата. Чин похорону відбудеться 31 грудня о 13:00. Поховають воїна на Алеї слави.

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