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Байдак: публічні люди мають “монетизувати” увагу своєї аудиторії на підтримку Сил оборони
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Байдак: публічні люди мають “монетизувати” увагу своєї аудиторії на підтримку Сил оборони

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Василь Байдак
Стендап-комік Василь Байдак під час інтерв'ю Суспільному, Київ, 21 грудня 2023 року. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Стендап-комік Василь Байдак вважає, що в умовах війни медійні персони, які мають аудиторію, повинні знайти баланс між заробітком і допомогою Силам оборони, активніше організовувати чи поширювати збори. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.

Байдак навів приклад українського стендапу, де багато коміків збирають кошти на потреби Сил оборони, а також об’єднуються для реалізації різних благодійних проєктів.

“Хтось мені буде говорити, що, мовляв, у нього не такий “вайб”. Як це? Я, наприклад, знайшов баланс. Українські стендап-коміки, комікеси знайшли баланс між комедією, реаліями, зборами – і все органічно, все чудово. Збираються кошти, приходять люди, сміються – все. І я впевнений, що в будь-якій професії можна знайти такий баланс, чітке позиціонування і як правильно подати той чи інший збір”, – зазначив Байдак.

На думку стендап-коміка, недостатньо підтримувати Сили оборони непублічно, оскільки аудиторія тієї чи іншої медійної особи схильна брати з неї приклад. "Ми зараз точно не в тому стані, де ми маємо такі: ось я тихенько допомагаю і все. Ні, треба показувати і мотивувати", – додає Василь Байдак.

“Нехай ти рекламуєш троянди, ніжки для крісел, гумові підстилки під стільчики, щоб не царапати лінолеум. Але ти маєш позиціонувати це таким чином: це – моя робота. А моя реальність – це життя в Україні. І реальність зараз важка. І тому нам треба всім консолідуватися”, – каже артист.

Такий самий підхід, вважає Байдак, має застосовуватися в цілому до розважальних заходів в Україні в умовах війни – відсоток від продажу квитків на підтримку сил оборони, а також чітка і зрозуміла громадянська позиція.

Василь Байдак розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зібрав на потреби Сил оборони близько 30 мільйонів гривень.

Про роботу коміком під час війни, благодійність і почуття гумору українців – дивіться Василя Байдака у проєкті “Ремовська Інтерв’ю” на YouTube-каналі Суспільне Новини у суботу, 30 грудня.

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